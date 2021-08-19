استبدال خط قطار «القاهرة - كفر الشيخ» بعربات «تحيا مصر»

قررت هيئة السكة الحديد استبدال تركيب عربات بالقطارات العاملة على خط القاهرة - كفر الشيخ - بيلا والعكس بعربات مُحسنة مُعاد تأهيلها التى تسمى "تحيا مصر".

وتقوم هيئة السكة الحديد، ابتداء من غد الجمعة، باستبدال تركيب قطاري 809 و810 سياحي القاهرة - كفر الشيخ - بيلا والعكس بعربات محسنة بالإضافة إلى 2 عربة مكيفة، على أن تستمر في العمل بنفس المواعيد الحالية.

وتستقبل هيئة السكة الحديد آخر دفعة من العربات الروسية العادية ذات التهوية الديناميكية خلال الشهر الجارى، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة التى أبرمتها مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة الصفقة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

ووصل من الصفقة حتى الآن عبر ميناء الإسكندرية إلى 478 عربة ذات تهوية ديناميكية روسية ومجرية، ويتوالى وصول باقي العربات الـ 500 المتعاقد عليها ضمن الصفقة الأكبر فى تاريخ هيئة السكة الحديد.

صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.