أمريكا تتيح جرعات معززة من لقاحات كورونا اعتبارا من سبتمبر

ذكر مسؤولون بقطاع الصحة الأمريكي، أن جرعات معززة من لقاحات فيروس كورونا ستُتاح على

نطاق واسع للأمريكيين اعتبارا من 20 سبتمبر، مستشهدين ببيانات تظهر تضاؤل الحماية من اللقاحات الأولية مع زيادة الإصابات بسلالة دلتا المتحورة.



وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، في بيان، إن المسؤولين الأمريكيين سيتيحون جرعة ثالثة للمواطنين الذين حصلوا على لقاحي مودرنا وفايز-بيونتك ذوي الجرعتين قبل ثمانية أشهر على الأقل.



وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "إنها الطريقة المثلى لحماية أنفسنا من السلالات الجديدة التي ربما تظهر... سيجعلكم ذلك تحظون بقدر أكبر من السلامة ولفترة أطول. سيساعد في إنهاء هذه الجائحة على نحو أسرع".



وأضاف أن الحكومة الأمريكية تتوقع إعطاء 100 مليون جرعة معززة مجانا في نحو 80 ألف موقع في أنحاء البلاد.



وستُعطى الجرعات المعززة في بادئ الأمر للأمريكيين الذين حصلوا على لقاح من جرعتين، لكن المسؤولين قالوا إنهم يتوقعون أن من تلقوا لقاح جونسون اند جونسون أحادي الجرعة، والذي أجازت الولايات المتحدة استخدامه في فبراير، سيحتاجون أيضا لجرعات معززة.



وقال أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن للصحفيين: "نريد أن نسبق الفيروس.. إذا انتظرنا حدوث شيء سيء قبل أن نتصدى له، فسنجد أننا قد تخلفنا بشدة عن المواجهة".

وقال المسؤولون إن الجرعات المعززة ستركز في البداية على العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن والمقيمين في دور رعاية المسنين.



ويتعارض الإعلان الأمريكي مع توجيهات منظمة الصحة العالمية، التي قال كبير علمائها إن البيانات الحالية لا تشير إلى الحاجة إلى جرعات معززة.



وأظهرت دراسة حديثة أُجريت في نيويورك، استشهدت بها مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي، أن فعالية لقاحات كوفيد-19 انخفضت من نحو 92 في المئة في مايو إلى 80 في المئة تقريبا في الآونة الأخيرة.



وأضافت والينسكي أن اللقاحات عموما أقل فعالية في مقاومة سلالة دلتا السائدة حاليا في الولايات المتحدة، مستشهدة بدراسة على دور رعاية المسنين في الولايات المتحدة تظهر أن فعالية اللقاحات في مواجهة سلالة دلتا تبلغ 53 في المئة فقط.



وتتصدر الولايات المتحدة العالم في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه، إذ يموت نحو 500 أمريكي يوميا.



وارتفعت الإصابات اليومية في الولايات المتحدة من أقل من عشرة آلاف في أوائل يوليو إلى أكثر من 150 ألفا في أغسطس مع انتشار سلالة دلتا على نطاق واسع.



وتشمل الإصابات الجديدة أشخاصا حصلوا على اللقاح، على الرغم من أنهم أقل عرضة للإصابة بأعراض شديدة لمرض كوفيد-19 أو الوفاة جراءه ممن لم يتلقوا اللقاح.