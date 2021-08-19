الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيانات تشير إلى إصابة 80% من الجنوب إفريقيين بكورونا

كورونا في جنوب أفريقيا
كورونا في جنوب أفريقيا

قال كبير الخبراء الاكتواريين في أكبر شركة تأمين صحي في أفريقيا، إن ما يصل إلى أربعة من كل خمسة من سكان جنوب أفريقيا ربما يكونوا قد أصيبوا بفيروس كورونا بنسبة 80% من الشعب، مما يشير إلى أن البلاد قد تكون واحدة من أكثر دول العالم تضررا من المرض، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.


واستند إميل ستيب، الخبير الاكتواري في مؤسسة "ديسكفري هيلث"، في حساباته إلى معدل وفيات الحالات المصابة بكورونا في البلاد والوفيات الزائدة، وهو مقياس لعدد الوفيات مقارنة بالمتوسط التاريخي.


ويُعتقد أنها تقدم صورة أكثر دقة لتأثير الجائحة من حصيلة الوفيات الرسمية.


وذكر ستيب في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئلة: "إذا عرفنا معدل وفيات كوفيد، فيمكننا استنتاج مستوى الإصابة المحتمل".


ويعتبر معدل الإصابة الذي قدره ستيب بما بين 70 % و 80 % مرتفعا بالمعايير العالمية ويمكن أن يدفع جنوب أفريقيا إلى ما يسمى بمناعة القطيع، والتي تقدرها جمعية الأمراض المعدية الأمريكية بما بين 80 % و 90 %. 

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