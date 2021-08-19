ارتفاع معدل التضخم فى كندا إلى 3.7% خلال الشهر الماضى

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الكندي، ارتفاع معدل التضخم خلال يوليو الماضي ليصل إلى أعلى مستوياته منذ حوالي عشرين عامًا، وهو ما يمثل تهديدا سياسيا لرئيس الوزراء جاستن ترودو خلال حملته الانتخابية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي أعلى نسبة ارتفاع سنوي منذ 2011، ولم تسجل كندا معدل تضخم أكثر من 7ر3% منذ 2003، وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون ارتفاع معدل التضخم إلى 4ر3% مقابل 1ر3% خلال يونيو الماضي.

وقالت بلومبرج إنه رغم استمرار معدل التضخم في كندا للشهر الرابع على التوالي أعلى من النطاق المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الكندي الذي يتراوح بين 1 و3%$، مازال صناع السياسة النقدية في البنك يعتبرون ضغوط الأسعار مؤقتة.

وحذر تيف ماكليم، محافظ البنك المركزي الكندي، الذي يتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 9ر3% قبل أن يبدأ التراجع بنهاية العام، من المبالغة في رد الفعل على الارتفاع "المؤقت" للتضخم حاليًا.

من ناحيته، قال جيمس ماربل المحلل الاقتصادي في دومنيون بنك ومقره في تورنتو في تقرير موجه للمستثمرين إن "بنك كندا (المركزي) قد يرغب في القبول بمعدل تضخم أعلى، في الوقت يعاود فيه الاقتصاد استئناف نشاطه والتعافي من الأزمة الصحية، لكنه سيتعامل مع ضغوط الأسعار الأكثر استمرارية من خلال تقليص السياسة النقدية التكيفية".