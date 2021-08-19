الخميس 19 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

جامعة أمريكية تطبق قواعد عقابية على الطلاب غير المطعمين

تطعيم ضد كورونا
تطعيم ضد كورونا

بدأت جامعة كوينيبياك الأمريكية في تطبيق سياسة جديدة لدفع طلابها ممن لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى تلقيه.
وأصدرت الجامعة قواعد جديدة ، ضمن رسالة وزعتها على عناوين البريد الإلكتروني للطلاب ، ونشر مضمونها ، تحذر فيه الطلاب الذين لم يتلقو اللقاح من أنهم قد يتعرضون لمنع إتاحة شبكة الإنترنت الجامعية لهم إضافة إلى عقوبات أخرى جراء ذلك.
وأشارت الجامعة إلى أنه ضمن هذه القواعد الجديدة ستكون هناك رسوم تقدر بـ 2275 دولارا أسبوعيا خلال كل فصل دراسي على كل طالب لم يتلق اللقاح، كما سيتعين عليه إجراء اختبار ملزم كل أسبوع لإثبات خلوه من الفيروس وسيمنع من استخدام الإنترنت الخاص بالجامعة.
ووزعت هذه الرسائل على نحو 600 طالب لم يقدمو إثباتا على تلقيهم اللقاح من بين 10 آلاف طالب يحضرون بالجامعة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من
حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

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