الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع أسعار النفط إلى أقل مستوياتها منذ 3 أشهر

أسعار النفط
أسعار النفط

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات الأربعاء إلى أقل مستوياتها منذ مايو الماضي، بعد البيانات غير المتوقعة التي أشارت إلى احتمالات تراجع الطلب الأمريكي على البنزين في ظل انتشار السلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.


وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بنسبة 7 .1% إلى 46 .65 دولار للبرميل ليستمر التراجع للجلسة الخامسة على التوالي، بعد أن كانت الأسعار قد استهلت تعاملات اليوم بارتفاع مؤقت.


وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السعر تراجع لفترة من الوقت اليوم إلى أقل من 65 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ مايو الماضي.


في الوقت نفسه، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم ارتفاع مخزون البنزين خلال الأسبوع الماضي بمقدار 696 ألف برميل، وهي أول زيادة لمخزون البنزين منذ أكثر من شهر، وتراجع مخزون  النفط الخام بمقدار 23 .3 مليون برميل وهو ما يزيد عن التوقعات.


وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس  تراجع مخزون النفط  الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 16 .1 مليون برميل، بما في ذلك عمليات السحب من مستودعات التخزين الكبرى في أوكلاهوما التي تراجع مخزونها بمقدار 74 .1 مليون برميل. كما أعلن المعهد تراجع مخزون البنزين خلال الأسبوع الماضي بمقدار مليوني برميل تقريبا.


وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 13 .1 دولار إلى 46 .65 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل في تعاملات بورصة نيويورك للسلع.


وتراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال  بمقدار بمقدار 80 سنتا إلى 23 .68 دولار للبرميل  في نهاية تعاملات بورصة آي.سي.إي للعقود الآجلة الأوروبية.

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