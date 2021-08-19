بايدن: قواتنا قد تبقى فى كابول

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي"، عن أنّ قوات بلاده يمكن أن تبقى في أفغانستان لما بعد الموعد النهائي المقرّر لانسحابها في 31 أغسطس إذا ما تطلّب إجلاء "جميع الأمريكيين" من هذا البلد ذلك.



وردّاً على سؤال عمّا إذا كان ممكناً أن تبقى القوات الأمريكية في أفغانستان إلى حين إجلاء آخر أمريكي يرغب بمغادرة هذا البلد، قال بايدن: "نعم".



وأضاف: "يجب على الأمريكيين أن يفهموا أنّنا سنحاول إنجاز ذلك قبل 31 أغسطس"، قبل أن يضيف "إذا بقي مواطنون أميركيون، فسنبقى لإخراجهم جميعاً".

وفي نفس السياق، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، الأربعاء: أن المستشارة أنجيلا ميركل أجرت اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتفقت خلاله على تعزيز التعاون بين ألمانيا وأمريكا في الملف الأفغاني.

وأضاف زايبرت: "اتفقت المستشارة ميركل والرئيس بايدن على مواصلة تعزيز التعاون، وكذلك التعاون بين الجيش الألماني والقوات المسلحة الأمريكية في مطار كابول".



وتابع: أن الجانبين اتفقا على الهدف الخاص بإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية من أفغانستان، قائلًا إن ميركل أكدت من الجانب الألماني ضرورة إتاحة إجلاء أكبر عدد ممكن من المواطنين الأفغان الذين دعموا ألمانيا".

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن بايدن وميركل أكدا ضرورة التعاون الوثيق لإعداد مساعدات إنسانية للأفغان ودعم الدول المجاورة لأفغانستان.

وأشار إلى أنه من المنتظر استئناف العمل على ذلك خلال المؤتمر الذي سيعقده زعماء دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى عبر الفيديو في الأسبوع المقبل.

وأوضح البيت الأبيض أن هذا المؤتمر سيبحث وضع استراتيجية مشتركة وطريقة التعامل في الأزمة الأفغانية.