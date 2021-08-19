ترامب ينتقد إجلاء الأفغان من كابول ويدعو لإعطاء الأولوية للأمريكيين

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الصورة المتداولة ويظهر فيها 600 أفغاني متكدسين في طائرة تابعة للقوات الجوية.



وقال ترامب في بيان - نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن تلك الطائرة "كان ينبغي أن تكون مليئة بالأمريكيين".

وتداولت وسائل الإعلام العالمية خلال الأيام الماضية صورة يظهر فيها مواطنون أفغان يجلسون جنبا إلى جنب متكدسين في طائرة من طراز "C-17" تابعة للقوات الجوية الأمريكية أثناء إجلائهم من كابول بعد ساعات من دخول حركة طالبان العاصمة الأفغانية.

وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن إلى تقديم استقالته.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال ترامب في بيان مقتضب: "لقد حان الوقت لكي يستقيل جو بايدن.. ما سمح بحدوثه في أفغانستان وصمة عار، بالتزامن مع الارتفاع الهائل في إصابات كورونا، وكارثة الحدود، وتدمير استقلال الطاقة، والاقتصاد المعطل".

ودخلت حركة طالبان العاصمة كابول، وذلك بعد سيطرتها على معظم الولايات الأفغانية التي تساقطت الواحدة تلو الأخرى بأيدي مقاتلي الحركة.

وأكدت قناة "أريانا" نيوز التلفزيونية، نقلًا عن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أن مقاتلي الحركة باتوا يسيطرون على جميع مناطق العاصمة الأفغانية كابول.

وقال مجاهد، إن "الوضع في كابول تحت السيطرة"، وأن "الدوريات الليلية ستبدأ قريبًا".

وأفادت وسائل الإعلام بأن "طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان".