وزير الإعلام اليمنى يستنكر عبث الحوثيين بالمناهج التعليمية

استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في العبث بالمناهج التعليمية لمختلف المراحل الدراسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضح الإرياني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن عبث مليشيا الحوثي بالمناهج التعليمية؛ يأتي في سياق مساعيها لتزييف وعي الأجيال القادمة، وتعبئتهم بالأفكار الطائفية.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تهديد خطير للسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، ونسف لفرص الحوار وإحلال السلام والتعايش بين اليمنيين.

يذكر أنه لقى عشرات العناصر الحوثية مقتلهم وأصيب العشرات في هجوم نفذته قوات الجيش اليمني غرب محافظة مأرب.

وذكرت الفضائية اليمنية الأربعاء، أن قوات الجيش هاجمت أرتال الحوثيين، مؤكدة أنها دمرت عشرات الآليات وقتلت العشرات.

وفي نفس السياق، أكد قائد قوات الأمن الخاصة فرع مأرب العميد الركن سليم السياغي، أن قوات الأمن الخاصة في المحافظة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، تمكنت من ضبط العديد من الخلايا التي كانت على ارتباط وثيق بميليشيات الحوثي وكانت تهدف إلى القيام بعمليات إرهابية تستهدف المدنيين والنازحين وتقلق سكينة وطمأنينة المجتمع.

وأوضح السياغي أن قوات الأمن الخاصة تمكنت من إفشال العديد من محاولات تهريب الأسلحة والحشيش والمخدرات عبر الطريق الرابط بين مأرب- صنعاء، كما نجحت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة والشرفاء من أبناء مأرب في التصدي للعديد من المشاريع التخريبية كانت تهدف إلى إثارة الفوضى.

وأشار العميد السياغي إلى أن هناك عمليات نوعية قامت بها الأجهزة الأمنية تمثلت في إفشال محاولة تهريب زيوت خاصة بالصواريخ، التي يستخدمها الحوثيين في قصف المدنيين، إضافة لقطع تستخدم في صناعة الصواريخ، وكل ما يدخل في عملية تطوير أدوات الموت التي تستخدمها الميليشيات ضد المدنيين.