وزير الخارجية الأمريكى يبحث هاتفيا مع نظيره الكندى الأوضاع فى أفغانستان

بحث أنتوني بلينكن وزيرالخارجية الأمريكي مع نظيره الكندي مارك جارنو الوضع في أفغانستان وجهود نقل المواطنين الأمريكيين والكنديين، إضافة إلى المواطنين الأفغان الأكثر ضعفًا حفاظًا على سلامتهم.

جاء ذلك - حسبما أفاد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية - خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين، وأعرب فيه بلينكن عن تقديره العميق لكندا لإعادة توطين 20 ألف مواطن أفغاني معرض للخطر وللتنسيق الكندي المستمر مع الجهود الدولية للتعامل مع الأوضاع بأفغانستان.

وعلى صعيد أخر، قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن أفغانستان لن يكون بمقدورها الوصول إلى موارد الصندوق، بما في ذلك تخصيص جديد لاحتياطيات حقوق السحب الخاصة؛ بسبب الافتقار إلى الوضوح حيال الاعتراف بحكومتها بعد أن سيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول.

وقال متحدث باسم صندوق النقد، في بيان: "كما هو الحال دائمًا، فإن صندوق النقد الدولي يسترشد بآراء المجتمع الدولي.. يوجد حاليًا عدم وضوح داخل المجتمع الدولي فيما يتعلق بالاعتراف بحكومة في أفغانستان، ونتيجة لذلك فإن هذا البلد لا يمكنه الوصول إلى حقوق السحب الخاصة أو أي موارد أخرى لصندوق النقد الدولي".

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، نقلًا عن مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية لم تذكر اسمه قوله: "إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد منع حركة طالبان من الوصول لاحتياطات طارئة تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار في صندوق النقد الدولي، كان من المقرر إصدارها لأفغانستان الأسبوع المقبل".

من ناحية أخرى، قال مسؤول في مقر الرئاسة الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض بحثوا، اليوم الأربعاء، تسريع عمليات إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان وتوفير ممر آمن إلى مطار كابول.

وأضاف المسؤول: "أن بايدن، ونائبة الرئيس كاملا هاريس، ناقشا كذلك الجهود المبذولة لرصد التهديدات الإرهابية المحتملة في أفغانستان".