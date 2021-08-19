الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برهم صالح: العراق يمر بمرحلة فاصلة ويحتاج لإصلاح شامل

الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، مساء الأربعاء، أن العراق يمر بمرحلة فاصلة ويحتاج إلى إصلاح شامل.
وقال صالح - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية: إن "العراق يمر بمرحلة فاصلة ولحظة وطنية فارقة، واستحقاقات ملحة لا تخلو من تحديات جسيمة، منها إنهاء الفساد وترسيخ مرجعية الدولة المقتدرة بسيادة كاملة".
وأضاف: "علينا الاحتكام إلى إرادة الشعب عبر الانتخابات، ويجب ألا نستخف بحجم التحديات التي تكتنف العملية الانتخابية وأن نتعامل مع المخاوف القائمة حولها بجدية عبر حوار وطني لتطمين العراقيين وغلق الثغرات أمام العملية الانتخابية".

وشدد على ضرورة، أن "تكون الانتخابات المسار السلمي للتغيير والإصلاح والخروج بالبلد من أزماته المتراكمة، وهذا لن يتحقق من دون الإرادة الحرة للعراقيين بعيدا عن أي تدخل أو تلاعب، فالشعب مصدر السلطة وأساس الحكم".

وعلى صعيد آخر، بحث وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين مع سفير الهند الجديد لدى بلاده براشانت بيساي، سبل تعزيز العلاقات الثنائيّة في المجالات كافة.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، الأربعاء، خلال تسلم وزير الخارجية العراقي نسخة من أوراق اعتماد السفير الهندي الجديد لدى البلاد.

وأكد حسين حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الهند وتقديم كلِّ الدعم لإنجاح مَهمّة البعثة الدبلوماسيّة الهندية في العراق.

وقال وزير الخارجية العراقي: "إن سوق الهند يعتبر من أكبر الأسواق لشراء النفط العراقي ويمكن تفعيل التبادل التجاري والتعاون المُشترَك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية وذلك بعد مرحلة عودة الحياة وتحييد خطر فيروس كورونا".

من جانبه، أكد سفير الهند الجديد لدى العراق أنه سيبذل كلَّ ما بوسعه لزيادة حجم التعاون بين العراق والهند في إطار تعزيز العلاقات، ورفع مستوى التعاون بين البلدين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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