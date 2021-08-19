الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية: طالبان تمنع الأفغان من الوصول لمطار كابول

ويندي شيرمان
ويندي شيرمان

 أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، أن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد بأن طالبان تمنع الأفغان من الوصول إلى مطار كابول الدولي، وأن ذلك يتعارض مع الوعود العلنية التي قدمتها المجموعة للسماح بمرور آمن للراغبين في مغادرة البلاد.

وأضافت "شيرمان"، في تصريحات مساء الأربعاء، أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "لقد رأينا تقارير تفيد بأن طالبان، على عكس تصريحاتهم العامة والتزاماتهم تجاه حكومتنا، تمنع الأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد من الوصول إلى المطار".

وتابعت: "فريقنا الأمريكي في الدوحة، وشركاؤنا العسكريون على الأرض في كابول، يتواصلون مباشرة مع طالبان لتوضيح أننا نتوقع منهم السماح لجميع المواطنين الأمريكيين، وجميع مواطني الدول الثالثة وجميع الأفغان الذين يرغبون في المغادرة، بالقيام بذلك بأمان وبدون مضايقة ".

وجاءت تصريحات نائب وزير الخارجية للصحافة في نفس الوقت الذي أرسلت فيه السفارة الأمريكية في كابول تنبيهًا بأنها لا تستطيع ضمان المرور الآمن إلى المطار.

وقال موظفو الكونجرس لصحيفة "ذا هيل"، إن الإدارة تقلل من أهمية الصعوبات والتهديدات بالعنف والإيذاء التي يواجهها الناس في محاولة للوصول إلى المطار.

وقالت "شيرمان"، إن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام "كل أداة اقتصادية ودبلوماسية وسياسية لديها لمحاسبة طالبان على كلماتهم، وأكثر من ذلك".

وهناك ما لا يقل عن 10 آلاف أمريكي وأكثر من 80.000 أفغاني معرضون لخطر العنف من قبل طالبان، ولا سيما الأفغان الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع الجيش والحكومة الأمريكية، المؤهلين للإجلاء إلى الولايات المتحدة بتأشيرات الهجرة الخاصة، ويتطلعون إلى مغادرة البلاد، بحسب الصحيفة الأمريكية.
 

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