الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل حفل شيخ المنشدين ياسين التهامى فى محكى القلعة

حفل ياسين التهامى
حفل ياسين التهامى

بين الموسيقى العربية والإنشاد الديني انقضت الأمسية الرابعة من فعاليات الدورة 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وشهدت حضورًا جماهيريًا مكثفًا، حيث تم شغل جميع المقاعد مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على السلامة العامة.

حفل ياسين التهامى

وعلى مسرح المحكى خطف الجمهور من مختلف المحافظات والفئات العمرية الأضواء باستقبال حافل لشيخ المنشدين ياسين التهامي الذي خلق حالة من السمو الوجداني لترتقى المشاعر إلى عنان السماء وأنشد عددًا من أبيات الأشعار الصوفية والتراثية وقصائد المديح النبوي والابتهالات وتفاعل معها الحضور.

حفل ياسين التهامى

سبقة حفلاً غنائيًا لمطرب الأوبرا ياسر سليمان بمصاحبة فرقة "جوهرة الشرق" بقيادة المايسترو أيمن محيى الدين، حيث غازل الجمهور بمجموعة مميزة من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية والتي نالت الإعجاب والاستحسان كان منها بانوراما لأعمال عبدالحليم حافظ، والحلوة داير شباكها، وطاير يا هوا، ومبيسالش عليا أبدًا، وكعب الغزال، وبهية وغيرها، ومن الأعمال المعاصرة "سلف ودين"، كما عزفت الفرقة في بداية الحفل موسيقى "فتافيت السكر".

مهرجان قلعة صلاح الدين

يذكر ان الدورة الـ 29  من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار ، هانى شاكر  ، هشام عباس ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، محمد الحلو ، نادية مصطفى ،احمد جمال ، مى فاروق ، احمد عفت ، الشيخ ياسين التهامى ، محمد حسن، طارق العربى طرقان وابناءه ، كارمن سليمان ، هشام عباس ، محمد محسن ، جنات ، نسمه محجوب ، دينا الوديدى، لينا شامميان ،كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف ، فريق وسط البلد ، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق ، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه ،  وائل الفشنى ، هلا رشدى ، حازم شاهين ، نداء شرارة ، نوران ابو طالب ، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان ، محمد حسن ، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز .

 

حفل ياسين التهامى
حفل ياسين التهامى
مهرجان قلعة صلاح الدين
مهرجان قلعة صلاح الدين
حفل ياسين التهامى
حفل ياسين التهامى
مهرجان قلعة صلاح الدين
مهرجان قلعة صلاح الدين
مهرجان قلعة صلاح الدين
مهرجان قلعة صلاح الدين
مهرجان قلعة صلاح الدين
مهرجان قلعة صلاح الدين
حفل ياسين التهامى
حفل ياسين التهامى
حفل ياسين التهامى
حفل ياسين التهامى
حفل ياسين التهامى
حفل ياسين التهامى
مهرجان قلعة صلاح الدين
مهرجان قلعة صلاح الدين
حفل ياسين التهامى
حفل ياسين التهامى
مهرجان قلعة صلاح الدين
مهرجان قلعة صلاح الدين
حفل ياسين التهامى
حفل ياسين التهامى
مهرجان قلعة صلاح الدين
مهرجان قلعة صلاح الدين
مهرجان قلعة صلاح الدين
مهرجان قلعة صلاح الدين
حفل ياسين التهامى
حفل ياسين التهامى
حفل ياسين التهامى
حفل ياسين التهامى
صلاح الدين مهرجان قلعة دار الأوبرا المصرية التهام الإجراءات الاحترازية والوقائية مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى مسرح المحكى مهرجان قلعة صلاح الدين

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