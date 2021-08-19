استقرار سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية عند 4.19 جنيه

يرصد «الدستور» سعر الريال السعودي، اليوم، حيث واصل استقراره وسط توقعات بارتفاعه الفترة المقبلة مع بدء استقبال أفواج المعتمرين.

ووفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري، سجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء مقابل 4.19 للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع جنيه، وسجل الريال السعودي في بنك CIB 4.16 للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.16 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

العمرة

وتواصل المملكة العربية السعودية، استقبال ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين فى الداخل، بالإضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجياً، فى إطار عودة العمرة مرة أخرى.



الأسواق

أظهرت النشرة الإحصائية ربع السنوية للربع الثاني لعام 2021 ، الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، نموًا ملحوظًا بقيم التسهيلات الإئتمانية المتاحة والمستخدمة في تمويل التداول بسوق الأسهم السعودية.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا بنسبة 0.42% ليفقد 47.89 نقطة، يقفل عند مستوى 11344.94 نقطة، بتداولات زادت قيمتها على 5.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة فى السوق السعودية أكثر من 143 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 269 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 2.32 نقطة ليقفل عند مستوى 24916.19 نقطة، وبتداولات بلغت 42 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 485 ألف سهم تقاسمتها 1539 صفقة.