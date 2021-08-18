«الخارجية البريطانية»: نقدم مساعدات لأفغانستان بقيمة 286 مليون جنيه إسترلينى

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأربعاء، تقديم بلاده مساعدات لأفغانستان بقيمة 286 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لقناة العربية.

كان راب حذر حركة طالبان، من أنه يجب ألا تستخدم أفغانستان أبدًا في شن هجمات إرهابية، لكنه أضاف أن الغرب يجب أن يحاول التأثير بشكل إيجابي على الذين استولوا على السلطة بعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها.

و أكد وزير الخارجية البريطاني أن المملكة المتحدة لن تتعامل بشكل عادي مع حركة "طالبان" لأنها لا تشارك بلاده معايير حقوق الإنسان.

واعترف وزير الخارجية مرة أخرى أن استيلاء حركة "طالبان" على السلطة كان أسرع بكثير مما كان متوقعًا، كما أشار إلى أن 600 جندي بريطاني إضافي موجودين حاليًا في مطار كابول حيث لا تزال عملية إجلاء الأشخاص من أفغانستان جارية.