الخميس 19 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية البريطانية»: نقدم مساعدات لأفغانستان بقيمة 286 مليون جنيه إسترلينى

أفغانستان
أفغانستان

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأربعاء، تقديم بلاده مساعدات لأفغانستان بقيمة 286 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لقناة العربية.

كان راب حذر حركة طالبان، من أنه يجب ألا تستخدم أفغانستان أبدًا في شن هجمات إرهابية، لكنه أضاف أن الغرب يجب أن يحاول التأثير بشكل إيجابي على الذين استولوا على السلطة بعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها.

و أكد وزير الخارجية البريطاني أن المملكة المتحدة لن تتعامل بشكل عادي مع حركة "طالبان" لأنها لا تشارك بلاده معايير حقوق الإنسان.

واعترف وزير الخارجية مرة أخرى أن استيلاء حركة "طالبان" على السلطة كان أسرع بكثير مما كان متوقعًا، كما أشار إلى أن 600 جندي بريطاني إضافي موجودين حاليًا في مطار كابول حيث لا تزال عملية إجلاء الأشخاص من أفغانستان جارية.

وزير خارجية بريطانيا أفغانستان مساعدات وزارة الخزانة الأمريكية دومينك راب

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

سر رفض إبراهيم نورالدين الرجوع لـ«var» فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش

خاص.. تعليق صادم من اتحاد الكرة على الأهلى: «يرضى جماهيره بعد خسارة الدورى»

الآن.. رابط نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

«التعليم» تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالترتيب على الجمهورية

link| لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

د هند جاد

زبيدة والشاويش حسن وبيكار ومختار.. موعد مع مصر

د. داليا مجدي عبدالغني

الطغيان على العقول

أسماء محفوظ

برنامج عودة الأمهات لحياتهن المهنية بعد الانقطاع

د. بهي الدين مرسي

الدعاة الديجيتال

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. مرض أم غرض؟

الحسين عبدالرازق

حد يقول لهم عيب!

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

صور

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

الطلائع «يعطل» الأهلي نحو الزحف للدوري

محطة تل أبيب

المزيد

«جانتس» يعتزم إعادة النظر في قرار المصادقة على منازل للفلسطينيين بالمنطقة «ج»

الزيارة الأولى.. كواليس سفر رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى أمريكا

فلسطين: قمع الاحتلال لحفل تكريم طلبة الثانوية عنصرى