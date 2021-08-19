تفاصيل انطلاق حملة اتحاد «شباب الجمهورية الجديدة» لتجميع البلازما

أعلن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة إطلاق حملة للتبرع بالبلازما بالتعاون مع وزارة الصحة، تحت عنوان «العلاج جواك».

ومن المقرر أن تنطلق حملة الإتحاد بداية من غدا، الخميس، في مراكز تجميع البلازما بمحافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، والمنيا، ووجه الإتحاد الدعوة لكل المصريين بالمشاركة في الحملة تحت شعار «العلاج جواك.. ‎انزل.. اتبرع.. وساعد في شفاء أهالينا من الأمراض الخطيرة».

ومن المقرر أن تكون خريطة عمل الحملة في أربع محافظات، على أن تكون في القاهرة بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالعباسية، والمركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام، وفي محافظة الجيزة بمركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما، وفي الإسكندرية ستنطلق بالمركز الإقليمي بالمحافظة داخل مرفق إسعاف الإسكندرية، وبالغربية ستكون في المركز الإقليمي بطنطا خلف الأبنية التعليمية، وفي المنيا سيكون في مركزها الإقليمي بكورنيش النيل.



وحملة اتحاد شباب الجمهورية الجديدة للتبرع بالبلازما تأتي بالتعاون مع وزارة الصحة، ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واتحاد شباب الجمهورية الجديدة هو تجمــع شــبابي مــصري يضــم مختلــف الفئات الشــبابية تحــت مظلــة واحـدة، يهـدف إلـى توحيـد مجهـودات العمـل المجتمعـي والتنمـوي فــي إطــار رؤيــة مصــر 2030، وسياســات الدولــة المصريــة لبناء الجمهورية الجديدة.

كما سيضــم اتحــاد شــباب الجمهوريــة الجديــدة عــدد مــن الكيانات الشبابية، والمبادرات والحركات المهنيــة بالعمــل العــام، والتنمية المجتمعية والــسـيــاسـيــة، والــتــجــمــعــات الـشبـابــيــة، يـأتـي فـي مــقـدمــتــهــــا مجموعة من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومتطوعو حياة كريمة، وكوادر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ومنتدى شباب العالم، والمؤتمر الوطني للشباب.

وكانت قد أعلنت عدة كيانات ومبادرات شبابية، عن انضمامها لـ"اتحاد شباب الجمهورية الجديدة"، مؤكدين على دعمهم فكرة الكيان الجديد.

وجاء من بين تلك الكيانات كل من مؤسسة “بكرة لينا”، و"تحالف شباب 30 يونيو"، و"شباب يلا سيسي"، و"مبادرة السياسي الشاب".

وتقدمت تلك المؤسسات بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوة حضور المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، كما تقدمت بالشكر لشباب البرنامج الرئاسي وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما امتد الشكر لمسئولي حياة كريمة خلال عامين.

كما أعلنت عن تأييدها وبشدة لفكرة الكيان الجديد وهو “اتحاد شباب الجمهورية الجديدة”، معلنين الانضمام له، مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أهدافه ورفعة وعلو مكانته.