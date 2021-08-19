الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تراجع سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 19 - 8 فى البنوك المصرية

الدينار الكويتى
الدينار الكويتى

تراجع سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 19 أغسطس 2021 أمام الجنيه المصرى فى مستهل التعاملات لدى البنوك المصرية للبيع والشراء بعد سلسلة تراجعات خلال الأسبوع الماضى، كما استقرت أسعار معظم العملات الأجنبية عند مستوياتها السابقة دون تغيرات حادة صعودًا أو هبوطًا.

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس

وتراوح سعر شراء دينار كويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس ما بين 48.4435 جنيه – 51.9328 جنيه للشراء و52.311  جنيه - 52.4022  جنيه للبيع تبعًا لاختلاف البنوك، حيث تراجع سعر دينار كويتى فى البنك المركزى المصرى 51.952 جنيه لـ 51.9328 جنيه للشراء، وتراجع سعر البيع من 52.414 جنيه لـ 52.3957 جنيه، وتراجع سعر بالبنك الأهلى المصرى من 49.352 جنيه لـ 49.329 جنيه للشراء واستقر سعر البيع عند 52.311 جنيه للبنكنوت  وتراجع سعر الشراء من 49.352 جنيه لـ 49.3293 جنيه واستقر سعر البيع عند  52.311 جنيه تحويل".

سعر الدينار الكويتى فى البنوك

وتراجع سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر من 49.356 جنيه لـ 49.3255 جنيه للشراء واستقر السعر عند 52.311 جنيه للبيع "بنكنوت"، وتراجع سعر الشراء من 49.361 جنيه لـ 49.330 جنيه واستقر عند 52.311 جنيه  للبيع تحويل، وبلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى 49.313 جنيه للشراء مقابل 52.4022  جنيه للبيع، وسجل سعر دينار كويتى فى بنك الإسكندرية 48.4435 جنيه  للشراء و 52.344 جنيه للبيع.

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يشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت قد ارتفعت لـ 7.5 مليار دولار خلال الربع الثانى من عام 2020-2021 مقابل 7 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وسجلت التحويلات الخاصة ارتفاعًا إلى حدود 7.441 مليار دولار خلال الربع الثانى من عام 2020-2021 مقابل 6.876 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بينما تراجعت التحويلات الرسمية لـ -283.4 مليون دولار خلال الربع الثانى من عام 2020-2021 مقابل 71.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

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