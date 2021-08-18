على 3 دفعات بزيادة جديدة.. ننشر موعد مرتبات شهر سبتمبر 2021

تستعد إدارات الحسابات بوحدات الجهاز الإدارى للدولة لموعد مرتبات سبتمبر 2021، والمقرر أن تشهد زيادة جديدة بعد إضافة علاوة الترقية لما يقارب مليون موظف، وتعديل قيم الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة.

* موعد مرتبات شهر سبتمبر 2021

فى هذا الإطار، حددت وزارة المالية موعد مرتبات شهر سبتمبر 2021 ليتم اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر سبتمبر المقبل، حتى يوم الخميس الموافق 23 من شهر الشهر نفسه، على أن تقسم الوزارات إلى ثلاث مجموعات للحد من التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلى، فى إطار خطة الدولة لفرض الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين وتيسيرًا على الموظفين.

وتبدأ المجموعة الأولى صرف مرتبات عامليها يوم 21 من شهر سبتمبر 2021 وهى وزارات الصحة، التضامن الاجتماعى، الداخلية، الأوقاف، التموين، النقل، الثقافة، الآثار، النقل، الإتصالات، القوى العاملة، الإسكان، التجارة والصناعة، والطيران المدنى، الإنتاج الحربى، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، البيئة، السياحة، البترول، والجهات التابعة لهم من مصالح ، هيئات عامة خدمية واقتصادية، مديريات الخدمات بالمحافظات الشئون الصحية، التضامن الاجتماعى، التموين والتجارة، الطرق والنقل والقوى العاملة، الإسكان والمرافق، إضافة إلى جهات أخرى مستقلة وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى، الجهاز المركزى للمحاسبات، مجلس النواب.

وتصرف مرتبات المجموعة الثانية يوم 22 سبتمبر 2021 وهى وزارات التعليم العالى، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولة، والجهات التابعة لهم من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية، داوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، وهيئات مستقلة/ هيئات وهى: القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للإنتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وتختتم المجموعة الثالثة صرف مرتبات العاملين يوم 23 سبتمبر 2021 فى وزارات التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، والجهات التابعة لهم من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية، ومديريات الخدمات بالمحافظات التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطرى، الشباب والرياضة، إضافة إلى هيئات مستقلة/جهات وهى الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، وباقى الجهات الأخرى.