الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 10 أشخاص فى حادث بالساحل الشمالى

اسعاف
اسعاف

أصيب، الأربعاء، 10 أشخاص، وذلك إثر تصادم سيارة تمناية بملاكي في الساحل الشمالي أمام قرية مينا بطريق الخدمات اتجاه محافظة مطروح وتم نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي. 
 وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين  وهم "حسام حسن عواد ٣٥ سنة مصاب باشتباه كسر بالساقين والفخذ الأيسر والفقرات القطنية والعنقية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إبراهيم صلاح إبراهيم ٤٦ سنة مصاب باشتباه كسر بالفقرات القطنية وعظام الصدر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، هند ناصر فؤاد ١٥ سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد أحمد الشوربجي ٢١ سنة مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" .

كما أصيب أيضا "هايدي ناصر فؤاد إسماعيل ٢١ سنة مصابة بقطع بالشفة السفلى وجرح باليد اليمنى واشتباه كسر بعظام الوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد فراج السيد ٣٠ سنة مصاب باشتباه بكسر بمشطية القدم اليمنى واليسرى مع اشتباه كسر بالفقرات القطنية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بدر الدين محمود السيد ٢٧ سنة  مصاب  باشتباه كسر بالفقرات القطنية والضلوع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مرسي أحمد رمضان ٤٣ سنة مصاب باشتباه كسر بالضلوع من الناحية اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، هاني رمضان عبدالسلام ٤١ سنة مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية والقطنية والساقين وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد سعد جاد الله ٤٠ سنة مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني والفقرات العنقية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم على الفور إجراء الفحوصات الطبية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.


- نصائح لتجنب حوادث الطرق
 
يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:
- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.
- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.
- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.
- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.
- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.
- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.
- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.
- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.
- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.
 

حادث تصادم الساحل الشمالى محافظة مطروح إصابة 10 أشخاص مستشفى العلمين النموذجي

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