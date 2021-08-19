التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

من أكثر ما رصد محرك البحث جوجل خلال الفترة الماضية التساؤلات حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية وخاصة أن الأمر بين البلدين يتعلق بعدة أمور تشغل الجميع وذلك لأهمية العلاقات التى تربط بين البلدين وخاصة أن المملكة العربية يعمل بها أكبر نسبة من العمالة المصرية المتواجدة بالخارج بالإضافة إلى ملفى الحج والعمرة واشتياق المصريين لزيارة المسجد النبوي الشريف والحرم المكى.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

منذ إعلان المملكة العربية السعودية عن استقبالها لرحلات العمرة من خارج المملكة فى العاشر من أغسطس الجارى وبدأت التساؤلات تتزايد عن موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية وخاصة بين أصحاب شركات السياحة الأكثر لهفة فى أن يتم فتح الطيران بين البلدين لاستمرار أعمالها التى توقفت بتوقف رحلات العمرة منذ فبراير 2020 بعد قيام المملكة باتخاذ التدابير الاحترازية، وقامت بإيقاف تيسير رحلات العمرة من الخارج بالإضافة إلى تساؤلات من قبل المصريين المتعطشين لزيارة المقدسات السعودية.

الدول التى أوقفت معها المملكة حركة الطيران

قامت المملكة العربية السعودية باتخاذ قرار بوقف حركة الطيران مع عدة دول من بينها (مصر ـ جنوب أفريقيا ـ الإمارات العربية المتحدة ـ الأرجنتين ـ البرازيل ـ إندونيسيا ـ فيتنام ـ تركيا ـ الهند ـ باكستان ـ أفغانستان ـ إثيوبيا ـ لبنان)، وبالتالى فهذه الدول محرومة من أداء العمرة لتوقف حركة الطيران بها.

مشاورات لإعادة استئناف حركة الطيران بين مصر والسعودية

تجرى مشاورات ومباحثات مع السلطات المختصة بمنظومة الطيران المدني السعودية، لبحث عودة الرحلات الجوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة السعودية الشقيقة خلال الفترة القليلة المقبلة، في ظل توفير منظومة الطيران المدني المصري لكافة المعايير السلامة الصحية والوقائية أسوة بكبرى المطارات العالمية، فضلا عن حصول 11 مطار مدني على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات الفترات السابقة.

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كما أن المشاورات مع الجانب السعودي تجرى لفتح رحلات العمرة، حيث أبدى الجانب السعودي إشادته البالغة بالإمكانيات الهائلة والضخمة لمنظومة المطارات المصرية، كما أن هناك حرص من قبل المسئولين بوزارة الطيران المدني على عودة الرحلات الجوية بين البلدين بصورتها الطبيعية والمعدلات التشغيلية التي تتناسب مع الحركة الركابية بين البلدين، في ظل التجهيزات الضخمة التي تمتلكها المنظومة خلال الآونة الأخيرة.

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