الجيش الأمريكي يجلى 2000 شخص من كابول خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأمريكي أنه أجلى نحو ألفي شخص من العاصمة الأفغانية كابول خلال الساعات الـ24 الماضية، ومن بينهم 325 مواطنا أمريكيا.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، غادرت 18 طائرة سي17- مطار كابول.

وأشار جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى أنه يتوقع إجلاء 2000 شخص آخرين بحلول صباح الخميس، ويشمل هذا العدد مواطنين أفغان ومدنيين من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومواطنين أمريكيين.

وأشار جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى استمرار وصول طائرات "سي17-" إلى كابول وعلى متنها قوات ومعدات، وليست كلها مصممة لاستيعات حمولتها القصوى التي تبلغ 300 شخص.

ويوجد حاليا 4500 جندي أمريكي في مطار كابول، وتعتزم الولايات المتحدة زيادة العدد إلى 6 آلاف جندي قريبا.

ويقوم الجنود الأمريكيون بتأمين المطار وتنظيم إجلاء المواطنين الأمريكيين والموظفين الأفغان السابقين الذين كانوا يعملون مع القوات الأمريكية في البلاد.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن: إنه لم تقع أي اشتباكات بين القوات الأمريكية وقوات طالبان في المطار، وأضاف أن قنوات الاتصال مفتوحة مع صناع القرار في الحركة.

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية لم تذكر اسمه قوله: إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد منع حركة طالبان من الوصول لاحتياطات طارئة تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار في صندوق النقد الدولي.

كان من المقرر إصدارها لأفغانستان الأسبوع المقبل.

من ناحية أخرى، قال مسؤول في مقر الرئاسة الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض بحثوا، اليوم الأربعاء، تسريع عمليات إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان وتوفير ممر آمن إلى مطار كابول.