طالب يسرق خزينة مدرسة ويقتل حارسها بعلبة كشرى بسوهاج

تمكنت قوات الأمن من ضبط طالب نجح في سرقة مدرسة وقتل حارسها بمركز البلينا بسوهاج.

تلقى مركز البلينا بسوهاج من مسئول مدرسة خاصة باكتشافه سرقة (خزينة حديدية بداخلها 650 ألف جنيه من داخل درج مكتب وجهازي DVR خاصين بكاميرات المراقبة و2 كيسة كمبيوتر)، ومقتل حارس خاص بالمدرسة.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج، عن أن وراء ارتكاب الواقعة طالبًا، باستهدافه بمأمورية برئاسة القطاع أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

أضاف بقيامه بتاريخ الواقعة بشراء علبة كشري ووضع كمية من سم الفئران داخلها وتوجه بها للمدرسة محل البلاغ، ونظرًا لعلم حارس المدرسة لشخصه وعلم أهليته بالمدرسة، استضافه وقدم له المتهم علبة الكشري المشار إليها، وعقب تناولها حدثت له حالة إعياء وتوفى، واستولى على المسروقات، التى أرشد عنها أعلى سطح مسكنه.