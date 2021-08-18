انطلاق حفل ياسين التهامى بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

بدأ منذ قليل حفل شيخ المنشدين ياسين التهامي ضمن فعاليات اليوم من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته التاسعة والعشرين الذي تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر والمقام على خشبة مسرح المحكي.

ويقدم التهامي خلال الحفل والذي يشهد مجموعة كبيرة من مريديه وعشاقه عددًا من الابتهالات والتواشيح الدينية التي تدعم القيم السامية إلى جانب عدد من المدائح النبوية والأشعار الصوفية التي تحث على مكارم الأخلاق.

وكان المطرب ياسر سليمان افتتح الأول من الحفل برفقة فرقته جوهرة الشرق بقيادة المايسترو أيمن محيي وقدم خلال الحفل مجموعة من تراث الموسيقى العربية التي أبدعها كبار الملحنين.

يذكر أن الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيي فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم: على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربي طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شاماميان، كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، صوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبوطالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.