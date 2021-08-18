يعانى من جروح غائرة وقرح فراش.. إنقاذ مشرد ونقله لدور رعاية

أعلنت مؤسسة «معانا» لإنقاذ إنسان، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، مساء الأربعاء، عن الاستجابة السريعة لإنقاذ شخص مشرد من الشارع.

وأكدت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم التعامل مع الحالة وتبين أنه يدعى عيد ناصر، ويبلغ من العمر 70 عامًا يعانى من ضعف عام، وجروح غائرة وقرح فراش بالجسد، وبتر بالقدم يحتاج للرعاية ولا يجد من يرعاه.

أشارت المؤسسة إلى أنه تمت الاستجابة للحالة ونقله بواسطة فريق التدخل السريع للمؤسسة لتلقى الرعاية داخل الدار، وتقديم كافة أوجه المساعدة له، إلا أن حالته الصحية سيئة جدًا.

وقال محمود وحيد، مدير المؤسسة، إن دور الدار بشكل مستمر إيواء كل من هو بلا مأوى، موضحًا أنه وقت الأزمات مثل السيول يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، إلى جانب توفير البطاطين وإغاثة ووجبات.

وأكد مدير مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلًا: «الدار أنشئت من أجلهم»، مشيرًا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعمل على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيًا ونفسيًا، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.