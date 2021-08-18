قرار عاجل من «التعليم» بشأن تأجيل امتحانات الثانوية للدور الثانى (مستند)

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الأربعاء، قرارًا مهمًا وعاجلاً تم تعميمه على المديريات التعليمية بالمحافظات.

وجاء في القرار الوزاري: “يرجى التكرم بالتنبيه على الإدارات التعليمية بأن آخر موعد لتلقي المستندات الخاصة لطلاب الصف الثالث الثانوي العام لتأجيل الامتحانات الخاصة بالدور الأول للدور الثاني خلال أسبوع”.

وقالت الوزارة إن القرار للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان بالدور الأول لظروف مرضية او قهرية أو الذين أصيبوا أثناء أداء الامتحان طبقا للقرار الوزاري رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٠٨ وذلك خلال خلال أسبوع من إعلان النتيجة".

وأوضح وزير التعليم أنه يجب على الطالب ألا يقارن نتيجته بالأرقام القديمة، لافتًا إلى أن الأعداد المتاحة لدخول الجامعات زادت هذا العام، موضحًا أنه بالنسبة للشعبة الأدبية لم يحصل أي من الطلاب على مجموع ٩٥% فأعلى، وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى ٢٠ ألف و١٩٠ طالب على نسب من ٩٠ % إلى ٩٥ % ، أما بالنسبة للعام الماضي بلغ عدد الطلاب الحاصلين على ٩٥% حوالى ٩٠ ألف طالب، وفوق ٩٠ % حوالى ٩٠ ألف طالب، وفوق ٨٥ % حوالى ٢٥٠ ألف طالب، أما هذا العام حدث تغيير في المجاميع حيث حصل حوالي ٧٠ ألف طالب على نسبة ٨٥% ، مشيرًا إلى أن التقييم الصحيح يحدد بدقة الفرق فى مستوى الأداء بين الحاصلين على ٨٠% فأكثر، ولذا الحاصلين على ٦٥% و٧٠% يعد مجموعًا جيدًا.

وبالنسبة لأعمال الكنترولات، أشار طارق شوقي إلى أنه حدث تغيير في أسلوب التصحيح وتم تقليص عدد كنترولات التصحيح من 100 ألف من المصححين إلى عدد 400 مصحح ومدقق فقط، لأنها أصبحت إلكترونية، وعدم الاحتياج للعنصر البشري، كما تم التحكم في الأخطاء المعتادة ولم تعد موجودة، علمًا بأنه سيكون هناك رابط إلكترونى لتوجيه من يريد إعادة فحص لورقة الطالب المتشكك في ورقة إجابته والوزارة سترد على الجميع من خلال رابط مخصص لهذا الشأن، لافتًا إلى أنه تم اعتماد جدول الدور الثانى أمس مع اعتماد النتيجة والتي سيدخلها عدد 160 ألفا في دور سبتمبر والذى سيبدأ يوم 4 سبتمبر وسنعلن الجدول خلال اليومين القادمين.