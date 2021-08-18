الخميس 19 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط فتاة من شرفة شقتها فى عزبة النخل

جثة
جثة

أصيبت فتاة بكسر في القدم جراء سقوطها من شرفة شقتها بمنطقة عزبة النخل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى مفادة سقوط فتاة من علو بأحد الشوارع بمنطقة عزبة النخل.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين سقوط فتاة وإصابتها بكسر في القدم، وجار مناقشة أسرتها للوقوف على ملابسات الواقعة والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما يقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف وسؤال شهود العيان.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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