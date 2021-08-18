إصابة لاعبة كرة يد في حادث سير بجسر السويس

أصيبت إحدى لاعبات كرة اليد بنادي الشمس الرياضي، بجروح وكدمات، في حادث تصادم مساء اليوم الأربعاء، بجسر السويس.

وبينت المعاينة أن الحادث وقع قبل إشارة روكسي بمنطقة مصر الجديدة.

وتم نقل اللاعبة إلى المستشفى لتلقي العلاج والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق، والوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وفي سياق ذلك يستعرض “الدستور” بعض النصائح لتجنب حوادث الطرق وهي كالآتي:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.