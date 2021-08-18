محافظ الغربية يكرم 14 من أوائل الثانوية الأزهرية (صور)

كرم طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، 14 من أوائل الثانوية الأزهرية من الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ومراكز على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الشيخ عصام بكر رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري، تلاه آيات من القرآن الكريم تلاها الطالب عصام محمد إبراهيم الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ثم افتتح المحافظ النقاش مع الطلاب، حول ما بذلوه من جهد ليصلوا إلى تلك المكانة العالية التي يفتخر بها جميع من في القاعة، مؤكداً أن تلك النماذج المشرفة رفعت اسم المحافظة عاليا ورفعت رأس آبائهم وأمهاتهم ونفتخر بتلك النماذج المشرفة التي سيكون لها مستقبل مشرق.

محافظ الغربية يكرم 14 من أوائل الثانوية الأزهرية

كما أعرب المحافظ، عن سعادته بكافة الأوائل سواء المتفوقين على مستوى الجمهورية أو على مستوى المحافظة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم المقبلة مؤكداً على أنهم هم مستقبل الوطن ورفعته، كما أكد المحافظ فخره واعتزازه هذا العام لحصول المحافظة على 6 مراكز على مستوى الجمهورية، كما أشاد المحافظ بدورهم وما بذلوه من جهد في توفير الأجواء المناسبة لأبنائهم حتى يتمكنوا من التفوق.

محافظ الغربية يكرم 14 من أوائل الثانوية الأزهرية

وفي نهاية الاحتفالية منح المحافظ، شهادة تقدير ودرع المحافظة لكل طالب من الطلاب وذلك تقديرا لجهوده وتفوقه، حيث كرم المحافظ 6 من أوائل الثانوية على مستوى الجمهورية وهم: السادس مكرر علمي (إسراء مصطفى إبراهيم)، العاشر مكرر علمي (خلود عبد الستار محمدي)، الأول أدبي كفيف (عصام محمد إبراهيم)، الرابع شعبة علوم إسلامية (أحمد جمال الدين بديع) والرابع مكرر أدبي (دعاء أحمد الشناوي السيد).

محافظ الغربية يكرم 14 من أوائل الثانوية الأزهرية



كما كرم المحافظ، 8 من الأوائل على مستوى المحافظة وهم: ملك شعبان على أحمد أبو طه الثاني أدبي على مستوى المحافظة، أحمد بسيوني مصطفى الثالث علمي على مستوى المحافظة، إيمان محمد علي عبد الجواد شاهين الثالث أدبي على مستوى المحافظة، رزقه محمد عبد المهيمن سعد الثالث أدبي أكفاء على مستوى المحافظة، جهاد عبد الحميد عبد الكريم الأخضر الرابع علمي على مستوى المحافظة، مريم مصطفى عبد الرحمن محفوظ الرابع أدبي على مستوى المحافظة، حنين محمد محمد عبد المجيد ناجي الرابع مكرر علمي على مستوى المحافظة، سما محمد الشحات فؤاد الخامس أدبي على مستوى المحافظة.

محافظ الغربية يكرم 14 من أوائل الثانوية الأزهرية

كما كرم المحافظ، المعلمة منى إبراهيم برغش لحصولها على لقب المعلمة القدوة على مستوى الجمهورية وشيوخ المعاهد الحاصلة على مراكز على مستوى الجمهورية وهم (سمير ماهر الحجري، أحمد حافظ السخاوي مصطفى عبد الفتاح خواجه، إبراهيم سيد أحمد قاسم، إسماعيل محمد إسماعيل الخليفة، محمود عبد الهادي الجندي).