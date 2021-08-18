الأربعاء 18 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يكرم 14 من أوائل الثانوية الأزهرية (صور)

محافظ الغربية يكرم
محافظ الغربية يكرم 14 من أوائل الثانوية الأزهرية

كرم طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، 14 من أوائل الثانوية الأزهرية من الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ومراكز على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الشيخ عصام بكر رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري، تلاه آيات من القرآن الكريم تلاها الطالب عصام محمد إبراهيم الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ثم افتتح المحافظ النقاش مع الطلاب، حول ما بذلوه من جهد ليصلوا إلى تلك المكانة العالية التي يفتخر بها جميع من في القاعة، مؤكداً أن تلك النماذج المشرفة رفعت اسم المحافظة عاليا ورفعت رأس آبائهم وأمهاتهم ونفتخر بتلك النماذج المشرفة التي سيكون لها مستقبل مشرق.

2226eb9c275-b73a-4654-93f8-1dbd46078cb0
محافظ الغربية يكرم 14 من أوائل الثانوية الأزهرية 

كما أعرب المحافظ، عن سعادته بكافة الأوائل سواء المتفوقين على مستوى الجمهورية أو على مستوى المحافظة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم المقبلة مؤكداً على أنهم هم مستقبل الوطن ورفعته، كما أكد المحافظ فخره واعتزازه هذا العام لحصول المحافظة على 6 مراكز على مستوى الجمهورية، كما أشاد المحافظ بدورهم وما بذلوه من جهد في توفير الأجواء المناسبة لأبنائهم حتى يتمكنوا من التفوق.

222ce3353f6-2e47-45e0-8880-7254d6e65fc2
محافظ الغربية يكرم 14 من أوائل الثانوية الأزهرية 

وفي نهاية الاحتفالية منح المحافظ، شهادة تقدير ودرع المحافظة لكل طالب من الطلاب وذلك تقديرا لجهوده وتفوقه، حيث كرم المحافظ 6 من أوائل الثانوية على مستوى الجمهورية وهم: السادس مكرر علمي (إسراء مصطفى إبراهيم)، العاشر مكرر علمي (خلود عبد الستار محمدي)، الأول أدبي كفيف (عصام محمد إبراهيم)، الرابع شعبة علوم إسلامية (أحمد جمال الدين بديع) والرابع مكرر أدبي (دعاء أحمد الشناوي السيد).

22220437a605-5ca6-4b54-a968-7403cb13e78d
محافظ الغربية يكرم 14 من أوائل الثانوية الأزهرية 


كما كرم المحافظ، 8 من الأوائل على مستوى المحافظة وهم: ملك شعبان على أحمد أبو طه الثاني أدبي على مستوى المحافظة، أحمد بسيوني مصطفى الثالث علمي على مستوى المحافظة، إيمان محمد علي عبد الجواد شاهين الثالث أدبي على مستوى المحافظة، رزقه محمد عبد المهيمن سعد الثالث أدبي أكفاء على مستوى المحافظة، جهاد عبد الحميد عبد الكريم الأخضر الرابع علمي على مستوى المحافظة، مريم مصطفى عبد الرحمن محفوظ الرابع أدبي على مستوى المحافظة، حنين محمد محمد عبد المجيد ناجي الرابع مكرر علمي على مستوى المحافظة، سما محمد الشحات فؤاد الخامس أدبي على مستوى المحافظة.

222ce3353f6-2e47-45e0-8880-7254d6e65fc2
محافظ الغربية يكرم 14 من أوائل الثانوية الأزهرية 

كما كرم المحافظ، المعلمة منى إبراهيم برغش لحصولها على لقب المعلمة القدوة على مستوى الجمهورية وشيوخ المعاهد الحاصلة على مراكز على مستوى الجمهورية وهم (سمير ماهر الحجري، أحمد حافظ السخاوي مصطفى عبد الفتاح خواجه، إبراهيم سيد أحمد قاسم، إسماعيل محمد إسماعيل الخليفة، محمود عبد الهادي الجندي).

22283f88928-6441-45fa-a3c2-59fbc9f023a0
محافظ الغربية يكرم 14 من أوائل الثانوية الأزهرية 
على مستوى الجمهورية محمد ابراهيم المركز الأول الثانوية الأزهرية محافظة الغربية محمد الشحات محافظ الغربية الجمهورية النواب والشيوخ مجلسي النواب والشيوخ مستوى الجمهورية الإدارة المركزية أوائل الثانوية الأزهرية أوائل الثانوية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ 6 مراكز علي مستوي الجمهورية عصام محمد إبراهيم الحاصلة مراكز متقدمة المعلمه القدوه الاحتفالية ثانوية الأزهرية الرابع مكرر جمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

سر رفض إبراهيم نورالدين الرجوع لـ«var» فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش

خاص.. تعليق صادم من اتحاد الكرة على الأهلى: «يرضى جماهيره بعد خسارة الدورى»

الآن.. رابط نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

link| لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالترتيب على الجمهورية

Nategtak.. ننشر لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 للحصول على نتيجة 3 ثانوي برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

د هند جاد

زبيدة والشاويش حسن وبيكار ومختار.. موعد مع مصر

د. داليا مجدي عبدالغني

الطغيان على العقول

أسماء محفوظ

برنامج عودة الأمهات لحياتهن المهنية بعد الانقطاع

د. بهي الدين مرسي

الدعاة الديجيتال

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. مرض أم غرض؟

الحسين عبدالرازق

حد يقول لهم عيب!

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

صور

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

الطلائع «يعطل» الأهلي نحو الزحف للدوري

محطة تل أبيب

المزيد

«جانتس» يعتزم إعادة النظر في قرار المصادقة على منازل للفلسطينيين بالمنطقة «ج»

الزيارة الأولى.. كواليس سفر رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى أمريكا

فلسطين: قمع الاحتلال لحفل تكريم طلبة الثانوية عنصرى