من المسرح المصري للنجومية بفرنسا.. رحلة كفاح جميل راتب

ولد في مثل هذا اليوم الأربعاء 18 أغسطس الفنان الكبير جميل راتب، صاحب الأعمال الدرامية الحافلة والجميلة، فقد متع جمهوره بالعديد من الأعمال الفنية والتلفزيونية المتميزة، حيث ترك بصمة في قلوب المصريين بعد أن فارق عالمنا، وكان يحب الحياة بشكل كبير ويشعر بالرضا عن مسيرته الفنية.

وفي سياق ذلك، ترصد “الدستور" أبرز المعلومات عن الفنان جميل راتب في السطور التالية:



- اسمه كاملًا جميل أبو بكر راتب.



- ولد في القاهرة في 18 أغسطس 1926



- ينتمي جميل راتب لأب وأم مصريين وليس كما يشاع أنه من أم فرنسية.



- أنهى التوجيهية في مصر وكان عمره 19 عاماً



- التحق بمدرسة الحقوق الفرنسية وبعد السنة الأولى سافر إلى باريس لإكمال دراسته



- وفي عام 1974 عاد الفنان جميل راتب إلى القاهرة لأسباب عائلية لم يفصح عنها.



- ممثل مصري وبدأ حياتة الفنية في عام 1946



- أول عمل يشارك به في السينما فيلم "أنا الشرق" ثم بعد ذلك اتجه للمسرح.



- قدم حوالي 67 فيلماً، شارك أيضاً جميل راتب في بعض الأعمال العربية والعالمية.



- قدم الأفلام الأجنبية بالإنجليزية والفرنسية ومن أبرزها فيلم لورانس العرب

شارك أيضاً في العديد من المسلسلات التلفزيونية

- تم تكريمه عدة مرات نتيجة إلي الأعمال الفنية الحافلة التي قدمها

- حصل علي العديد من الجوائز حيث أنه في بداية الأربعينات حصل على جائزة الممثل الأول



- كما حصل على أحسن ممثل على مستوى المدارس المصرية والأجنبية في مصر.



- بداية مشواره الفني كان علي خشبة المسرح المصري وليس في فرنسا كما شاع.

- في عام 1946 عمل بطولة الفيلم المصري "أنا الشرق" وشاركته ببطولته الممثلة الفرنسية كلود جودار.



- سافر الفنان جميل راتب إلى فرنسا ليبدأ من هناك رحلته الحقيقية مع الفن.

- شارك في بطولة العديد من الأفلام المصرية، وأصبح الفرنسيين يطلبونه في أدوار البطولة.

- قدم الفان جميل راتب 7 أفلام في السنوات العشر الأخيرة.

- شارك في بطولة ثلاثة أفلام تونسية إنتاج فرنسي مصري مشترك.

- عقب رجوعه للقاهرة رشح لدور الضابط في "الكرنك" الذي لعبه كمال الشناوي.

- تم ترشيحه من قبل صلاح أبو سيف دوراً في غاية الأهمية في فيلم "الكداب"

- بعد تحقيق النجاح في مصر نجح في السينما الفرنسية.

- خاض تجربة الإخراج المسرحى وقدم العديد من المسرحيات مثل مسرحية "الأستاذ" .

حصل جميل راتب على تكريم من:

- مهرجان القاهرة السينمائي عام 2005.

- مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في الدورة السابعة 2017.

- نقابة المهن التمثيلية عن مجمل أعماله 2015.

- منظمة الأمم المتحدة للفنون عام 2018 خلال احتفالها السنوي بعيد الأب.

- مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى في دورته 33 عام 2016.