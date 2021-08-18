الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

للجمعيات الأهلية المخالفة.. 5 مخالفات عقوبتها تصل مليون جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

حمل قانون الجمعيات الأهلية الجديد حريات عدة للعمل الأهلي والشفافية واحترام حقوق الإنسان والمشاركة والشمولية، وفقا لقواعد وأسس ونظام لا يُسمح يتجاوزها.

وضع قانون الجمعيات الأهلية الجديد عقوبة بغرامة لا تقل عن مائة  ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بالمخالفات الآتية:

1- تلقي أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً أو عاملاً في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، حسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

2- مارس نشاطاً بالمخالفة لأحكام البند "3" من المادة "45" من هذا القانون.
3-خالف أحكام البنود "ج، د"من المادة (15) من هذا القانون.
4-باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
5-كل من استمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوت المهلة المحددة في الإخطار.

كما ألزم قانون الجمعيات الأهلية الجديد جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتوقيع عقوبات للمخالفين، أهمها إصدار حكم قضائي للحل.

اللائحة التنفيذية حقوق الانسان قانون حكم قضائى الجمعيات الأهلية قانون الجمعيات الأهلية القانون قانون الجمعيات الجديد مليون جنيه

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وائل لطفي

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