الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

من الكواليس.. أحمد حاتم وتحضيرات ظهور «الهرم الرابع» بفيلم «موسى» (صور)

كواليس فيلم موسي
كواليس فيلم موسي

تلقى النجم أحمد حاتم ردود فعل قوية من جمهوره ومتابعيه بعد ظهوره كضيف شرف في فيلم موسى، بشخصية يوسف التي كان قد جسدها في فيلمه الشهير الهرم الرابع الذي حقق نجاحا كبيرا في 2016. 

قبل عرض فيلم موسى في دور العرض السينمائية الأسبوع الماضي، أثار الإعلان الرسمي الذي سبق العرض، فضول المشاهدين، لظهور حاتم بشخصية الهرم الرابع، وهو اللقب الذي اكتسبه يوسف حجاج طالب الهندسة الماهر الذي يقوم بعمليات قرصنة على الحاسبات الإلكترونية لبعض الأشخاص الفاسدين في المجتمع. 

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كواليس فيلم موسي

وبرغم مشاركة حاتم كضيف شرف، إلا أن شخصية الهرم الرابع تلعب دوراً مهما في أحداث موسى، حيث يقود عملية اختراق إلكتروني واسعة بصحبة فريق هاكرز كبير، مع الحرص على ظهور شعار الهرم الرابع الشهير على شاشات الكمبيوتر. وهو ما يثير التساؤل حول ما إذا كان الهرم الرابع سيشارك أيضاً في أحداث الجزء القادم من الفيلم.

على صعيد آخر، نشر كريم محمود عبد العزيز بطل الفيلم مؤخراً، صورة تجمعه بـ حاتم من كواليس الفيلم، وقد لاقت استحسان متابعي النجمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

قصة فيلم موسي

ويقدم فيلم موسى أول قصة روبوت في السينما العربية، من خلال مغامرة طالب عبقري في كلية هندسة محبط ومنطو يخترع روبوت ليساعده في مشكلاته الشخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

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كواليس فيلم موسي

أبطال فيلم موسي

ويشارك في بطولة الفيلم أيضاً، إياد نصّار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبد الله ، وضيوف الشرف صبري فواز، وأحمد العوضي، ومحمد لطفي، والفيلم من إخراج وتأليف 

بيتر ميمي، وإنتاج شركات سينرجي فيلمز، نيوسنشري وأفلام مصر العالمية. 

والإنسان الآلي المستخدم في الفيلم تم تصميمه وتنفيذه وتحريكه في مدة استغرقت عامًا كاملًا، في حين أن الفيلم كله استغرق ما يقرب من 4 سنوات لتنفيذه وتقديمه للجمهور.

أحمد حاتم فيلم موسى الهرم الرابع كواليس فيلم موسي كريم محمود عبد العزيز

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