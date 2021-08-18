الأربعاء 18 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الملا عبدالغنى برادر.. الرجل القادم

الملا عبدالغنى برادر
الملا عبدالغنى برادر

الملا عبدالغنى برادر، رئيس المكتب السياسى لـ«طالبان»، هو أحد مؤسسى الحركة الأربعة فى أفغانستان فى العام ١٩٩٤.

وعقب تأسيس «طالبان»، طور الملا برادر من قدراته، إذ برز فى صفوف الحركة كخبير استراتيجى وقائد عسكرى. 

وكان واحدًا من الذين شاركوا فى القتال ضد القوات السوفيتية فى أفغانستان فى ثمانينيات القرن الماضى، كما أنه صهر مؤسس حركة طالبان زعيمها الأول الملا محمد عمر.

وشغل مناصب رفيعة فى حكومة الحركة فى تسعينيات القرن الماضى، وساعد فى قيادة المقاتلين المتمردين فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين. 

وأصبح «برادر» الزعيم السياسى لـ«طالبان»، وقاد المفاوضات مع الولايات المتحدة لسحب قواتها من أفغانستان فى العام ٢٠٢٠، بعد أقل من عامين من إطلاق سراحه من سجن باكستانى. وظل «برادر» لسنوات أحد العناصر الرئيسية فى حركة طالبان وتولى القيادة اليومية للحركة وتمويلها، وتولى مسئوليات مهمة فى جميع الحروب الكبرى بجميع أنحاء أفغانستان، وحافظ على موقعه كقائد أعلى لحركة طالبان فى المنطقة الغربية «هرات» وكذلك كابول. وفر الملا عبدالغنى إلى باكستان مع هزيمة حركته أمام القوات الأمريكية، ولم يكن بعده عن مركز العمليات الحربية سببًا فى عدم اشتراكه فيها، فبعدما استعادت «طالبان» قوتها تدريجيًا، كان ينسق الجهود الحربية من باكستان، خصوصًا فى ولاية أورزغان، مسقط رأسه، وفى الوقت ذاته يدير مفاوضات سرية مع الرئيس الأفغانى حامد كرازى.

واعتقل عام ٢٠١٠ على يد القوات الباكستانية، وظل فى السجن حتى عام ٢٠١٨، بعد تدخل من جانب الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، حتى يتسنى له المشاركة فى مفاوضات السلام التى كانت تسير حينها على قدم وساق.

وبعدما دامت السيطرة لحركة طالبان على كابول، ظهر «برادر» فى تسجيل فيديو مصور خلع فيه نظارته التى ترافقه معظم الأوقات، وتحدث الزعيم المرتقب عن أن الأمر الآن فى أفغانستان يتصل بخدمة الشعب وتأمينهم وضمان مستقبلهم.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

خاص.. تعليق صادم من اتحاد الكرة على الأهلى: «يرضى جماهيره بعد خسارة الدورى»

الآن.. رابط نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

link| لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«مائل للحرارة».. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الخميس

Nategtak.. ننشر لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 للحصول على نتيجة 3 ثانوي برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالترتيب على الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

الطغيان على العقول

أسماء محفوظ

برنامج عودة الأمهات لحياتهن المهنية بعد الانقطاع

د. بهي الدين مرسي

الدعاة الديجيتال

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. مرض أم غرض؟

الحسين عبدالرازق

حد يقول لهم عيب!

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

ماجد حبته

التسويق بالتلفيق.. حالة يلدا حكيم!

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

صور

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

الطلائع «يعطل» الأهلي نحو الزحف للدوري

محطة تل أبيب

المزيد

«جانتس» يعتزم إعادة النظر في قرار المصادقة على منازل للفلسطينيين بالمنطقة «ج»

الزيارة الأولى.. كواليس سفر رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى أمريكا

فلسطين: قمع الاحتلال لحفل تكريم طلبة الثانوية عنصرى