الملا عبدالغنى برادر.. الرجل القادم

الملا عبدالغنى برادر، رئيس المكتب السياسى لـ«طالبان»، هو أحد مؤسسى الحركة الأربعة فى أفغانستان فى العام ١٩٩٤.

وعقب تأسيس «طالبان»، طور الملا برادر من قدراته، إذ برز فى صفوف الحركة كخبير استراتيجى وقائد عسكرى.

وكان واحدًا من الذين شاركوا فى القتال ضد القوات السوفيتية فى أفغانستان فى ثمانينيات القرن الماضى، كما أنه صهر مؤسس حركة طالبان زعيمها الأول الملا محمد عمر.

وشغل مناصب رفيعة فى حكومة الحركة فى تسعينيات القرن الماضى، وساعد فى قيادة المقاتلين المتمردين فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين.

وأصبح «برادر» الزعيم السياسى لـ«طالبان»، وقاد المفاوضات مع الولايات المتحدة لسحب قواتها من أفغانستان فى العام ٢٠٢٠، بعد أقل من عامين من إطلاق سراحه من سجن باكستانى. وظل «برادر» لسنوات أحد العناصر الرئيسية فى حركة طالبان وتولى القيادة اليومية للحركة وتمويلها، وتولى مسئوليات مهمة فى جميع الحروب الكبرى بجميع أنحاء أفغانستان، وحافظ على موقعه كقائد أعلى لحركة طالبان فى المنطقة الغربية «هرات» وكذلك كابول. وفر الملا عبدالغنى إلى باكستان مع هزيمة حركته أمام القوات الأمريكية، ولم يكن بعده عن مركز العمليات الحربية سببًا فى عدم اشتراكه فيها، فبعدما استعادت «طالبان» قوتها تدريجيًا، كان ينسق الجهود الحربية من باكستان، خصوصًا فى ولاية أورزغان، مسقط رأسه، وفى الوقت ذاته يدير مفاوضات سرية مع الرئيس الأفغانى حامد كرازى.

واعتقل عام ٢٠١٠ على يد القوات الباكستانية، وظل فى السجن حتى عام ٢٠١٨، بعد تدخل من جانب الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، حتى يتسنى له المشاركة فى مفاوضات السلام التى كانت تسير حينها على قدم وساق.

وبعدما دامت السيطرة لحركة طالبان على كابول، ظهر «برادر» فى تسجيل فيديو مصور خلع فيه نظارته التى ترافقه معظم الأوقات، وتحدث الزعيم المرتقب عن أن الأمر الآن فى أفغانستان يتصل بخدمة الشعب وتأمينهم وضمان مستقبلهم.