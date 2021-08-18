إدارة بايدن تحاول منع وصول طالبان لاحتياطات لدى صندوق النقد

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية لم تذكر اسمه قوله: إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد منع حركة طالبان من الوصول لاحتياطات طارئة تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار في صندوق النقد الدولي.

كان من المقرر إصدارها لأفغانستان الأسبوع المقبل.

من ناحية أخرى، قال مسؤول في مقر الرئاسة الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض بحثوا، اليوم الأربعاء، تسريع عمليات إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان وتوفير ممر آمن إلى مطار كابول.

وأضاف المسؤول: أن بايدن، ونائبة الرئيس كاملا هاريس، ناقشا كذلك الجهود المبذولة لرصد التهديدات الإرهابية المحتملة في أفغانستان.

في سياق متصل، قال مسئول بالبيت الأبيض: إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي قدما إفادة للرئيس جو بايدن حول الوضع في أفغانستان، اليوم الأربعاء.