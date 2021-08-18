متلازمة هافانا.. مرض أم غرض؟

أعراض غامضة تم اكتشافها لأول مرة فى سفارة الولايات المتحدة بالعاصمة الكوبية، هافانا، أواخر سنة ٢٠١٦، وعانى منها نحو ١٣٠ أمريكيًا وكنديًا، إلى الآن، فى روسيا والصين والنمسا. وأمس الأربعاء، تسربت أنباء عن وصول تلك الأعراض، التى باتت معروفة باسم «متلازمة هافانا»، إلى ألمانيا، وظهورها على اثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين، على الأقل.

صداع شديد وغثيان ودوار وآلام فى الأذن مع فقدان السمع أحيانًا، وقد يشعر المصابون بارتجاج فى أدمغتهم، أو اهتزاز فى رءوسهم. ولا يوجد تفسير، علمى أو رسمى، لهذه الأعراض. لكن قيل إن سببها قد يكون هجمات بموجات قصيرة «ميكروويف» أو «ذبذبات كهربائية ومغناطيسية موجهة عن بُعد عبر أجهزة لا سلكية عالية القوة»، ورجّحت دراسة للأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم أن تكون المتلازمة ناتجة عن استخدام نوع من أجهزة «الطاقة الموجهة». وقيل أيضًا إن المتسبب فيها سلاح صوتى متطور يعمل خارج نطاق الصوت المسموع.

مع وصول الأعراض إلى ألمانيا، نقلت جريدة «وول ستريت جورنال» عن دبلوماسيين أمريكيين أن أعراضًا مماثلة ظهرت فى دول أوروبية أخرى، شملت إلى جانب الدبلوماسيين، ضباط مخابرات وعملاء سريين لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، كانوا يعملون فى ملفات لها صلة بروسيا، مثل صادرات الغاز والأمن الإلكترونى والتدخلات السياسية. كما سبق أن ذكرت مجلة «جى كيو» أن مسئولًا بارزًا فى المخابرات الأمريكية عانى من الأعراض نفسها، سنة ٢٠١٩ خلال زيارة لأستراليا.

تقارير أخرى تحدثت عن إصابة آخرين فى بولندا وجورجيا. وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية، فى فبراير الماضى، إلى أن مسئولًا فى البيت الأبيض أبلغ عن شعوره بأعراض المتلازمة، أثناء وجوده فى أحد فنادق لندن، وقالت إن المسئولين الأمنيين البريطانيين، على علم بتلك الواقعة. ومنتصف يوليو الماضى، أعلنت النمسا والولايات المتحدة عن أنّهما تُحققان فى تقارير عن إصابة دبلوماسيين أمريكيين ومسئولين آخرين فى فيينا بأعراض مشابهة.

فيينا، كما هو معروف، كانت معقل غالبية أجهزة مخابرات دول العالم، خلال سنوات الحرب الباردة. وفى ١٦ يوليو، ذكرت صحف أمريكية عديدة، من بينها مجلة الـ«نيويوركر»، أن نحو عشرين من الدبلوماسيين وضباط المخابرات والمسئولين الحكوميين الأمريكيين، فى العاصمة النمساوية أبلغوا عن إصابتهم بالأعراض، منذ أن تولّى جو بايدن منصبه. ولاحقًا، قالت الخارجية الأمريكية إنّ التحقيق جارٍ «بقوة فى تقارير متعلقة بحوادث صحية غير مبررة بين مجتمع سفارة الولايات المتحدة بفيينا أو بأى مكان». وأشارت إلى أنّ جميع «الموظفين الذين أبلغوا عن احتمال إصاباتهم، تلقوا الاهتمام والرعاية الفورية والمناسبة».

على الأراضى الأمريكية، أيضًا، تم الإبلاغ عن ظهور أعراض مشابهة لتلك التى أصابت الدبلوماسيين وضباط المخابرات فى الخارج. وأواخر أبريل الماضى، أعلن البيت الأبيض عن أنه كان على علم بتقارير إعلامية تحدثت عن إصابات محتملة فى الولايات المتحدة. وعلى طائرة الرئاسة الأمريكية، «إير فورس وان»، قالت كارين جان بيار، المتحدثة باسم البيت الأبيض فى ٢٩ أبريل الماضى، إن «صحة العاملين بالهيئات العامة الأمريكية وسلامتهم هما أولوية قصوى لإدارة جو بايدن»، وأضافت: «لا يمكننا تقديم أى تفاصيل محددة أو تأكيدها».

كانت شبكة «سى. إن. إن» قد ذكرت فى ذلك اليوم، أن وكالات أمريكية تحقق فى واقعتين محتملتين، إحداهما حدثت فى العام الماضى، والأخرى، ترجع إلى سنة ٢٠١٩، وكان المصاب فيها هو أحد مسئولى مجلس الأمن القومى. وفى ١٨ مايو الماضى، أكدت الشبكة نفسها إصابة مسئول آخر فى المجلس، بعد عدة أسابيع من انتخابات الرئاسة الأمريكية. ولم يحدد المحققون ما إذا كانت إصابات الداخل مرتبطة بتلك التى حدثت فى الخارج أم لا!

الإصابات الأولى أدت إلى سحب الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين من كوبا وتخفيض عدد العاملين فى السفارة الأمريكية إلى الحد الأدنى. ووقتها، اتهمت الولايات المتحدة كوبا بشن «هجمات بموجات صوتية»، وهو ما نفته الأخيرة بشدة. وفى ٩ يونيو الماضى، زعم مسئول حكومى أمريكى، فى دردشة مع عدد من الصحفيين، أن المخابرات المركزية الأمريكية ووزارة الدفاع تملكان أدلة على تورط روسيا فى تلك الهجمات، بتدبير مباشر من الرئيس فلاديمير بوتين. غير أن الجهتين، المخابرات ووزارة الدفاع، والوكالات الأخرى التى تحقق فى الأمر، لم تعلن عن توصلها إلى أى نتائج أو استنتاجات واضحة، وكذلك لجنة المخابرات فى مجلس الشيوخ الأمريكى، التى تعقد جلسات مغلقة، منذ شهور، للتحقيق فى الأمر نفسه.

التفسير الأغرب، هو أن الهدف من استخدام الموجات القصيرة الموجهة، أو الذبذبات الكهربائية والمغناطيسية، قد لا يكون الإضرار بالدبلوماسيين أو ضباط المخابرات الأمريكيين، أو إصابتهم بأعراض «متلازمة هافانا» أو غيرها، بل مجرد جمع المعلومات من تليفوناتهم المحمولة!