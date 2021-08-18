«مهندسي الإسكندرية»: طرح المشروعات البحثية للتطبيق بقرى «حياة كريمة» (فيديو)

قال الدكتور سامي حسن درويش أستاذ مساعد بهندسة الاتصالات، ورئيس لجنة الخطة الاستراتيجية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن المعرض الذي نظمته اليوم نقابة المهندسين، هو المعرض الأول لمشروعات التخرج الهندسية بالإسكندرية، للطلاب الحاصلين على الدعم من أكاديمية البحث العلمي تحت اسم « مشروعي بدايتي».



وأضاف لـ«الدستور»، أنه يعد العام الأول له، ولكن هو العام الثاني من توقيع بروتوكول تعاون لمدة 3 سنوات بين أكاديمية البحث العلمي، ونقابة المهندسين بالإسكندرية، من خلال لجنة الخطة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن على مستوى نقابات مصر الهندسية لا توجد لجنة بمسمى لجنة الخطة الاستراتيجية، أو المهام التي تقوم بها سوى بنقابة المهندسين بالإسكندرية.



وأوضح أن في العام الأول تقدم 11مشروعا من ثلاثة جهات علمية، وهذا العام تقدم 21 مشروع، من 6 جهات علمية، وذلك في إطار كلية الهندسة بمحافظة الإسكندرية لخدمة المجتمع السكندري.



وأكد أنه من وقتنا هذا بدأنا في التفكير للعام المقبل، على أن تكون جميع المشاريع التي ستعرض متوافقة مع خطة الدولة 2030، والمستقبل القريب لمصر، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث نحاول أن تكون جميع المشروعات قابلة للتطبيق باستخدام تكنولوجيا متاحة نظيفة صالحة للاستخدام، قابلة للتطبيق الفعلي بتصميم علمي ويمكن أن تُعمم بجميع الأماكن داخل مصر.

وأشار إلى أن أكثر من 1300 قرية بمصر يتم تحسين مستوى المعيشة لها من خلال مبادرة حياة كريمة ومشروع تطوير الريف المصري، ومن الأشياء الهامة كيفية توظيف التكنولوجيا لصالح تلك القري أثناء مرحلة التطوير، حتى يصير هناك توافق عند الإنتهاء من مراحل التطوير، فضلًا عن التعاون مع المناطق العشوائية بالحضر والتي تنتقل لأماكن جديدة حيث نعمل على ربط تلك المناطق بالمستوى الثقافي والعلمي مع التكنولوجيا القابلة للتطبيق رخيصة الثمن والآمنة في الوقت ذاته.



ولفت إلى أنه على سبيل المثال بطرق توظيف التكنولوجيا في مساعدة شخص مسن أو قعيد يستطيع تشغيل عدة أجهزة بالمنزل وهو في حجرته بعملية تكنولوجية، أو إرسال بيانات أو احتياجات لجهة معينة، أو كيفية تعليم ابنائه عن بعد رغم تواجده في مناطق فقيرة، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول للمناطق العشوائية بالمدن والقرى بالريف أيضًا لتوفير بكل مكان متطلباته بقدر المستطاع من خلال مشروعات التخرج الهندسية بالإسكندرية، والذي تم اختيار 5 مشروعات منهم اليوم بالمعرض الأول لتستكمل معهم المشوار خلال الفترة القادمة.