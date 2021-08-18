الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تضم 80 ناديا تكنولوجيا.. ما دور إدارة الوسائط التكنولوجية بقصور الثقافة في التحول الرقمي بالريف؟

نوادى التكنولوجيا
نوادى التكنولوجيا

قال الدكتور إسلام عبد الحميد زكى، رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الإدارة تشرف على أكثر من 80 ناد تكنولوجيا تتبع الهيئة العامة لقصور الثقافة، إضافة إلى وحدة التحول الرقمى بالهيئة والتي تعمل عن كثب من أجل خدمة عملية التحول الرقمي فى قرى وريف مصر.

وأكد "عبد الحميد" لـ"الدستور"، أن الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية تعمل على مشروع إعادة تطوير نوادى التكنولوجيا حتى تواكب عملية التحول الرقمي عبر عمليات تحديث مستمرة، مشيراً الى أن من أبرز منجزات الإدارة تصميم موقع الهيئة العامة لقصور الثقافة الإلكتروني الجديد الذي افتتحته الدكتورة إيناس عبد الدايم منذ عامين، وربط مواقع التواصل الاجتماعي بمواقع الهيئة فى جميع محافظات مصر.

وأشار "عبدالحميد" إلى أن عدد زوار الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لقصور الثقافة إضافة إلى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة وصل عدد لمليون و600 ألف متابع.

وفيما يتعلق بدور نوادى التكنولوجيا بقصور الثقافة فى محو الأمية الرقمية، أكد أن الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية بالهيئة أطلقت عدد من الدورات التدريبية لموظفى الهيئة، إضافة إلى تنظيم وإقامة الدورات الرقمية التي تستهدف المجتمع المدنى، إضافة إلى بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة مع القوات المسلحة المصرية لتقديم الخدمات الرقمية للمكفوفين، إضافة إلى الانتهاء من تدشين وحدة للرد على استفسارات وتساؤلات متابعي صفحات "قصور الثقافة" على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصتنا الرقمية، وإطلاق قناة على موقع "يوتيوب" أصبحت تحقق عدد من المشاهدات الجيدة لأنشطة الهيئة.

وتابع "عبدالحميد"، أن الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ساهمت فى تقديم خدمات رقمية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ"52"، منها تطبيق استمارات اونلاين لقياس الرأي العام من زوار المعرض، وتقديم الخدمات للناشرين المشاركين.

إسلام عبد الحميد زكى الادارة المركزية للوسائط التكنولوجية بالهيئة العامة لقصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة التحول الرقمي قرى وريف مصر

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