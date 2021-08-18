«تعليم أسوان» تستأنف اختبارات مقابلات المتقدمين للتجديد لشغل الوظائف الإشرافية

استأنفت مديرية التربية والتعليم بأسوان، اختبارات المقابلات الشخصية للمتقدمين للتجديد لشغل الوظائف الإشرافية للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بديوان المديرية لليوم الرابع على التوالى.

وأجريت المقابلات لـ ١١٦ متقدمًا للتجديد لوظيفة وكيل مرحلة ابتدائية بادارة إدفو، بالإضافة إلى ٢٠ متقدمًا كمدير ووكيل لمدارس التربية الخاصة وتستمر المقابلات الشخصية، حسب المواعيد المعلنة على صفحة البوابة حتى السبت القادم ٢١ أغسطس.

وسوف تقوم المديرية بإعلان النتائج عقب انتهاء لجنة التحكيم من أعمال التقييم وفحص الملفات ورصد الدرجات لجميع المتقدمين.

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان خلال مقابلات المتقدمين

جدير بالذكر أنه تضمن كشف مواعيد مقابلات المتقدمين "للتجديد" للمسابقة الوظائف الإشرافية للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢١، مديرى ووكلاء المرحلة الابتدائية المتقدمين، التابعين لإدارة إدفو التعليمية، وذلك على مدار اليوم الأربعاء.

وبالنسبة للمراحل الإعدادية والثانوية: تبدأ يوم الخميس المقبل الموافق 19 أغسطس، يتضمن مواعيد مقابلات مدير ووكيل المرحلة الإعدادية والثانوية، من إدارات أسوان دراو نصر النوبة التعليمية، والجمعة نفس المقابلات المذكورة، من إدارة كوم أمبو التعليمية، بالإضافة إلى مقابلات مدير ووكيل المرحلة الإعدادية والثانوية، بإدارة إدفو التعليمية، ومديرى ووكلاء جميع الإدارات التعليمية، وذلك السبت الموافق 21 أغسطس الجاري.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي '' فيس بوك '' على التالي:

-سيتم عقد المقابلات على فترتين صباحية(٩ص: ١ ظهرًا) ، ولمن يتعذر حضوره صباحًا تم تحديد فترة مسائية (٣ : ٥ مساءً).

- لن يسمح بدخول المقابلة بدون ارتداء كمامة طبية.

- ممنوع استخدام التليفون المحمول أثناء إجراء المقابلة.

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان خلال مقابلات المتقدمين



يذكر أنه أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عن بدء اختبار المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية في المسابقة رقم ۹ (تحريريًا في مهارات الحاسب الآلى والتربوى )، يوم الإثنين المقبل الموافق ۸/۹ /٢٠٢١، وذلك بمدرسة التجارة المتقدمة خمس سنوات بجوار مبنى المديرية.

وذلك على النحو التالى:

-المتقدمون لشغل وظائف التوجيه للتعليم العام والفنى(موجه عام-موجه أول-موجه) من الساعة التاسعة صباحًا وحتى العاشرة صباحًا.



- المتقدمون لشغل وظيفة (مدير مدرسة) لجميع المراحل عام وفنى من الساعة العاشرة والنصف صباحًا وحتى الحادية عشرة والنصف صباحًا.



-المتقدمون لشغل وظيفة (وكيل مدرسة) لجميع المراحل عام وفنى من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الواحدة.

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان خلال مقابلات المتقدمين

ونوهت مديرية التربية والتعليم بأسوان على أنه:

-يرجى الحضور قبل الموعد بـ١٥دقيقة مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة كشرط لدخول الاختبار.

- ممنوع استخدام التليفون المحمول أثناء الاختبار.

-حضور الاختبار هو إجراء مكمل لاستكمال خطوات التقديم في المسابقة.