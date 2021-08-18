تاجر مواشي يذبح صديقه بالساطور ويلقي جثته في بيارة بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من كشف غموض العثور على جثة شاب، مذبوحا داخل بيارة صرف صحي بقرية الخروعة بمركز دشنا شمالي قنا

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا، عثرت مساء اليوم الأربعاء، على جثة شاب مذبوحا داخل بيارة صرف صحي بقرية فاو قبلي بمركز دشنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات بالعثور على جثة نبيل دسوقي أنور، 23 عاما، تاجر مواشي مذبوحا وملقاة داخل بيارة بقرية الخروعة بفاو قبلي بدشنا، بعد تغيبه منذ يومين.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا، إلى مقر الواقعة، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء طارق يحيى، مدير المباحث الجنائية، والمقدم عمر الشريف رئيس مباحث دشنا، والنقيب أحمد عصام، معاون المباحث، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم في الواقعة محمد.ع، تاجر مواشي، استدرج المجني عليه منذ يومين، في منزله بغرض سرقة 30 ألف جنيه، وذبحه بساطور، وألقى جثته في بيارة في محاولة منه لإخفاء معالم الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وجاري عرضه على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.