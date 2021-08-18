الأربعاء 18 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تاجر مواشي يذبح صديقه بالساطور ويلقي جثته في بيارة بقنا

طعن
طعن

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من كشف غموض العثور على جثة شاب، مذبوحا داخل بيارة صرف صحي بقرية الخروعة بمركز دشنا شمالي قنا

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا، عثرت مساء اليوم الأربعاء، على جثة شاب مذبوحا داخل بيارة صرف صحي بقرية فاو قبلي بمركز دشنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات بالعثور على جثة نبيل دسوقي أنور، 23 عاما، تاجر مواشي مذبوحا وملقاة داخل بيارة بقرية الخروعة بفاو قبلي بدشنا، بعد تغيبه منذ يومين.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا،  إلى مقر الواقعة،  وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى المستشفى،  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء طارق يحيى، مدير المباحث الجنائية، والمقدم عمر الشريف رئيس مباحث دشنا، والنقيب أحمد عصام، معاون المباحث، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم في الواقعة محمد.ع، تاجر مواشي، استدرج المجني عليه منذ يومين، في منزله بغرض سرقة 30 ألف جنيه، وذبحه بساطور، وألقى جثته في بيارة في محاولة منه لإخفاء معالم الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وجاري عرضه على النيابة العامة،  لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محمد المباحث عرض قصيرة النيابة توقع بعد منة حكم ملابس

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

خاص.. تعليق صادم من اتحاد الكرة على الأهلى: «يرضى جماهيره بعد خسارة الدورى»

الآن.. رابط نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

link| لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«مائل للحرارة».. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الخميس

Nategtak.. ننشر لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 للحصول على نتيجة 3 ثانوي برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالترتيب على الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

الطغيان على العقول

أسماء محفوظ

برنامج عودة الأمهات لحياتهن المهنية بعد الانقطاع

د. بهي الدين مرسي

الدعاة الديجيتال

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. مرض أم غرض؟

الحسين عبدالرازق

حد يقول لهم عيب!

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

ماجد حبته

التسويق بالتلفيق.. حالة يلدا حكيم!

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

صور

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

الطلائع «يعطل» الأهلي نحو الزحف للدوري

محطة تل أبيب

المزيد

«جانتس» يعتزم إعادة النظر في قرار المصادقة على منازل للفلسطينيين بالمنطقة «ج»

الزيارة الأولى.. كواليس سفر رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى أمريكا

فلسطين: قمع الاحتلال لحفل تكريم طلبة الثانوية عنصرى