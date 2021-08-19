تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة داخل قرية الضباعنة فى بنى سويف

واصلت مبادرة حياة كريمة تنفيذ المشروعات داخل قرية الضباعنة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف وذلك بإنشاء عملية توسعة مدرسة الضباعنة للتعليم الأساسي على مساحة 175 متر من مبني يتكون 5 طوابق، كما تشهد القرية مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والتي تهدف إلى تحسين مستوي المعيشة والارتقاء الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إيهاب ربيع الضباعني أحد أهالي القرية إن قريتنا تتجمل وتتحسن للأحسن وأن المبادرة تغير قريتنا من الألف إلى الياء، وأن هذا التغير لم يحدث منذ 50 عاماً وتغير شامل بعد معاناة من مياه الشرب والصرف الصحي وضعف للكهرباء والحمد الله الآن القرية تتغير بكل وما فيها من البنية التحتية من مدارس ومراكز شباب وأندية وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفرنا لنا حياة مثل المدن.

وأشارت أحدى سيدات القرية إلى أن توسعة مدرسة القرية وإضافة مبني جديد جاء الفرحة لنا توفيرا على بنات القرية في الذهاب إلى مدارس القري المجاورة مما يعرضهن للخطر وخوفنا عليهن من ركوب المواصلات يومياً وقت مذكرتهم كان بيضيع عليهن بسبب الطريق، مؤكده أن أهالي القرية في سعادة غامرة بسبب دخول الصرف الصحي وخطوط المياه بعد عذاب على مدار سنوات.

وأكد محمد الضباعني أن حياة كريمة هى مشروعات كبيرة وتستحق مننا كمواطنين الثناء والتقدير وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مجهوداته فى المبادرة للنهوض بكافة نواحي الحياة وكافة الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين.

وأشار محمود على إلى أن مبادرة حياة كريمة أحدثت طفرة كبيرة فى كافة المشروعات فلم نكن نتوقع أن يتم تنفيذ تلك المشروعات فى وقت قياسي فتنفيذ تلك المشروعات يحتاج إلى سنوات وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مجهوداته فى المبادرة للنهوض بالقري.

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف إن المشروعات المستهدف تنفيذها في المبادرة تزيد عن 1600 مشروعا في أكثر من 12 قطاع من القطاعات الحيوية والخدمية من:مياه الشرب و الصرف الصحي والتعليم والري والصحة والشباب والرياضة والمجمعات الخدمية والكهرباء والزراعة والسكن الكريم والطرق وتحسين البيئة ، حيث تستهدف المبادرة تنفيذ أكثر من 400 مشروعا في20 قرية بمركز ناصر، و 1130 مشروعاً في 46 قرية بمركز ببا.

وأكد محافظ بنى سويف على أهمية توعية المواطنين وإطلاعهم على حجم ونوعية الجهود التي تبذلها الدولة ،خاصة المشروع الرئاسي لتطوير قري الريف المصري الذي سينقل الريف إلى مستوى غير مسبوق في مستوى جودة المرافق والخدمات.

تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة