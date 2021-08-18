لماذا رفضت الفنانة هند رستم بطولة مسرحية «مدرسة المشاغبين»؟

كشفت ابنة الفنانة هند رستم، كواليس من حياة والدتها وذلك أثناء وجودها في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على شاشة قناة "دي إم سي".

قالت بسنت ابنة الفنانة هند رستم، إن والدتها اعتذرت عن البطولة الأساسية لمسرحية "مدرسة المشاغبين"، بدلًا من الفنانة سهير البابلي، لصعوبة قدرة والدتها على توفيق مواعيدها بسبب عرض المسرحة يوميًا اعتذرت عن الدور.

مسرحية "مدرسة المشاغبين"، إخراج جلال الشرقاوي، تأليف علي سالم، بطولة الفنان عادل إمام، سعيد صالح، أحمد زكي، يونس شلبي، سهير البابلي، هادي الجيار، حسن مصطفى، وآخرين.

وتدور حول مجموعة من الطلاب المشاغبين في إحدى المدارس الثانوية بزعامة بهجت الأباصيري، والذين يتسببون في العديد من المشاكل لمدرسي المدرسة جراء استهتارهم، مما يدفع ناظر المدرسة للبحث عن مدرس جديد، وتقوم الادارة التعليمية بإرسال الآنسة عفت التي تحاول أن تتبنى منهجًا مختلفًا في التعامل مع أولئك الطلبة المشاغبين.

افترق المشاغبون بعد تصوير المسرحية تلفزيونياً، وبدأ عادل إمام تقديم مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، وبقية المشاغبين في تقديم مسرحية "العيال كبرت" لكنهم عادوا مجددا عام 1980 لعرض مدرسة المشاغبين من جديد ووقتها اعتذر الفنان أحمد زكي وتم استبداله بالفنان محمود الجندي.

وكانت المسرحية قد بدأت بالفنانة ليلى طاهر في دور المدرسة ثم حلت محلها الفنانة سهير البابلي، وبعد تصوير المسرحية أدت الشخصية الفنانة نيللي.

وكان الفنان عبد المنعم مدبولي صاحب دور الناظر في المسرحية؛ ولكنه اعتذر عن الاستمرار بها بسبب ارتجال الفنانين عادل إمام وسعيد صالح وخروجهما عن النص المكتوب، مما قاد فريق العمل للاستعانة بالفنان حسن مصطفى الذي كان يعمل في المسرحية نفسها في دور علام الملواني قبل الفنان عبد الله فرغلي.

وصل أجر مخرج المسرحية جلال الشرقاوي إلى 400 جنيه شهريا، وكان أعلى أجر يتقاضاه مخرج مسرحي وقتها.