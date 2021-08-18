تنسيقية الشباب تقيل النائب عمرو يونس من «أمانة السر» ضمن خطة هيكلة

قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إقالة النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، من أمانة سر التنسيقية، ضمن خطة هيكلة التنسيقية وإعادة ترتيب المناصب الداخلية والإجرائية فيها.

يذكر أن هناك قرارات متتابعة ستصدر لاحقًا تتضمن مناصب وشخصيات أخرى.

وكان يونس قد ترشح ضمن القائمة الموحدة لمجلس النواب في الانتخابات الأخيرة ديسمبر الماضي، للبرلمان ضمن كوتة التنسيقية وبصفة مستقل.

في يناير الماضى، تم اختيار يونس عضوًا باللجنة العامة بمجلس النواب، وقال في تصريحات صحفية وقتها إنه سعيد بوجوده داخل اللجنة، قائلًا: شرف لي هذا الاختيار.

وأُعلن في أبريل 2018 تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنمية الحياة السياسية، ودشنت التنسيقية لتكون منصة حوارية بين الشباب من مختلف التيارات السياسية.