الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

ننشر خريطة قوافل التلقيح ضد كورونا في دمياط خلال 48 ساعة

منال عوض
منال عوض

كشفت مديرية الصحة بدمياط، عن خطتها لاستكمال عمل القوافل لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بعدد من المناطق.

وتأتى محاور تلك الخطة خلال يومى الخميس والجمعة ٢٠،١٩ أغسطس وفقاً لما هو موضوع بالجدول الآتى، علمًا بأن فرق توزيع اللقاح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة تعمل منذ الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، كما تعمل فرق توزيع اللقاح للمواطنين من الثالثة عصرًا حتى التاسعة مساءً.

وتناشد المديرية المواطنين والعاملين بأجهزة الدولة الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد التسجيل على الموقع الرسمى للوزارة، كما سيتم تطعيم المواطنين الذين لم يحصلوا على موعد محدد فى المراكز الثابتة بالمحافظة، ويستثنى من ذلك المواطنين الراغبين فى السفر، حيث أنه تم تخصيص مراكز خاصة بهم لتوزيع اللقاح.


تسلمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  اليوم الأربعاء، سيارة المركز التكنولوجي المتنقل والتى تأتى ضمن الدفعة الثالثة من هذه السيارات التى أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية للعمل في ١٤ محافظة، وذلك بحضور اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة.

وفى هذا السياق، ذكرت "المحافظ" أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل تأتى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، حيث تهدف المراكز المتنقلة الى تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر وبأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن.

ونوهت "محافظ دمياط " الى أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل نحو تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها لتحقيق رضا المواطن وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، مؤكدة أن المراكز المتنقلة مجهزة وفقاً لأعلى مستوى و بتقنيات عالية كما تُطبق منظومة التحول الرقمى مما يساهم فى رفع كفاءة العنصر البشرى ومكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية فضلاً عن تطبيق معايير الجودة وذلك تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر ٢٠٣٠"بالإضافة إلى منع تكدس المواطنين والذى يحقق محاور الخطة التى تنتهجها الدولة فيما يخص مجابهة أزمة كورونا .

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