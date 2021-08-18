رئيس موديرنا يتوقع إعطاء جرعات معززة سنوية من لقاح كورونا

توقع نوبار أفيان، المؤسس المشارك لشركة موديرنا ورئيسها، أن يأتى الوقت الذى تتحول فيه جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا إلى أمر روتيني، وذلك فى الوقت الذى تناقش فيه الحكومات في أنحاء العالم ما إذا سيتم اعتماد جرعات معززة ضد الفيروس.

وقال أفيان فى تصريحات لتليفزيون بلومبرج اليوم الأربعاء: "سوف يتعين على المسئولين عن الصحة العامة اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يتعين إعطاء كل شخص جرعة معززة من لقاح كورونا".

وقال أفيان:"أتوقع أنه فى حال حصولنا على وقت كافٍ، سوف ينتهى بنا الأمر إلى وضع، دعونا نقول عند أدنى حد، يصبح فيه التطعيم سنويًا، تمامًا مثل لقاح الإنفلونزا".

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.