بناء على تكليف الرئيس السيسى.. عباس كامل يلتقى أبومازن وبينيت لدعم التهدئة (تفاصيل)

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، بالقيام بجولة إلى الأراضى الفلسطينية وإسرائيل، حيث التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وتم استعراض آخر المستجدات في الأراضى الفلسطينية، وثمن أبومازن الجهود المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني.

كما التقى كامل، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ومستشاره للأمن القومي، حيث تم خلال اللقاء بحث الجهود المصرية لدفع عملية السلام وإجراءات الحفاظ على التهدئة بكافة الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى بحث آخر مستجدات العلاقات المصرية الإسرائيلية.