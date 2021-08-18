بعد إطلاق مبادرة «دراجتك صحتك».. حكايات شباب لا يستخدمون سوى الدراجات

أعلن مجلس الوزراء، إن وزارة الشباب والرياضة أنهت الاستعدادات الخاصة بإطلاق الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة الخاصة بمبادرة "دراجتك صحتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتتضمن الدفعة طرح إجمالي 3200 دراجة بواقع (2000 دراجة جبلي، و600 هجين، و400 دراجة للفتيات، و200 دراجة كهربائية).

وتهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة من خلال ركوب الدراجات من خلال تقديم 4 أنواع من الدراجات بسعر أقل من سعر السوق بنسبة 30% على الأقل.

وتم إضافة الدراجة الخاصة بالفتيات، نظرًا لإقبال الفتيات والسيدات لاقتناء دراجة وزارة الشباب والرياضة خلال المراحل السابقة، كما تم إضافة عدد من الدراجات الكهربائية التي تساعد الراكب على قطع مسافات كبيرة بالدراجة بأقل مجهود من خلال الاعتماد على البطارية.

ويقدم بنك مصر تسهيلات في السداد للراغبين في شراء الدراجة الكهربائية، ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تطلق فيها وزارة الشباب والرياضة تلك الدراجات، التي تساعد على تخفيف الازدحام المروري.

وتستعرض 'الدستور" في التقرير التالي تجارب شبابية استخدموا الدراجات مؤخرا وباتت هي وسيلتهم للتنقل.

أيمن مصطفى تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة، قال: "كان وزني 95 كجم في حين طولي 166 سم وتسببت زيادة وزني في إصابتي بمرض السكر في سن صغير ونصحني الطبيب أن أنزّل من وزني ما يقرب من 20 كجم في أسرع وقت حتى أتمكن من توازن السكر وتكون حالتي طبيعية مع المرض".

بالفعل بدأ أيمن في الركد كل يوم في الصباح الباكر على أمل نزول وزنه، وفي يوم كان يركد بحي الزمالك ووجد ماراثون الدراجات التابع لوزارة الشباب والرياضة المقام كل يوم جمعة بحي الزمالك، بالتشارك مع شركة "رايد" بحيث يقود المشاركين في الماراثون الدراجات لمدة ساعتين في الحي الراقي.

أضاف أيمن: "وجدني المسؤول عن الماراثون أنظر إليهم بدهشة فلم أكن أعلم أن هناك مثل هذه الأنشطة فتوجه إلىّ وسألني إن كنت أريد المشاركة، وبالفعل أخذت التفاصيل كاملة وبدأت المشاركة في الماراثون لكنه كان يومًا واحدًا في الأسبوع وكنت بحاجة للنزول في الوزن بأسرع وقت فنصحني مدرب الماراثون بالتسجيل على رابط الوزارة لاستلام دراجة هوائية.

وتابع: استلمت الدراجة بالفعل وبدأت أقودها كل يوم في السابعة صباحًا كانت تنظم تنفسي وتساعدني في خسارة وزني وبالفعل أصبح وزني الحالي 65 كجم وهو وزن مثالي وتنظم دورتي الدموية، ما جعلني كمريض سكر آمن أحرق الدهون بشكل يسير ومبهج.

ولم تكن المرة الأولى فخلال، فقد أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة «دراجتك صحتك» للمواطنين، في يوليو الماضي، وشملت طرح 1000 دراجة، ثم المرحلة الثانية في أغسطس الماضى، وشملت 1400 دراجة، بينما في يناير الماضى تم الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثالثة بإجمالي 7200 دراجة، بنظام الحجز والشحن للمحافظات.

عبدالعظيم.خ، أحد الشباب المستفيدين بمبادرة دراجتك صحتك، والذي يستخدمها في السفر دوما، قال: "أنا بحب الترحال جدا من زمان، ولفيت مصر كلها واكتشفت أماكن جديدة في كل المحافظات".

أضاف: "كنت من اوائل الناس اللي حصلت على الدراجة خلال المرحلة الأولى عشان أقدر أسافر بيها أنا ومجموعة من أصحابي تحديدا في الشتاء عشان درجة الحرارة العالية".

واختتم: "روحت بيها اسكندرية وبورسعيد وكانت أطول رحلة هي مدينة دهب، بتوفر جهد وزحمة وفلوس مواصلات ويتمنى الوزارة تطرح دراجات أحدث الفترة الجاية عشان نخفف من الزحمة المرورية".