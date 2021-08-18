«الإسكندرية السينمائى» لدول البحر المتوسط يعلن جوائز مسابقة ممدوح الليثى

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، عن جوائز لجنة تحكيم "مسابقة ممدوح الليثي" بعضوية المخرجة إنعام محمد علي، والفنان خالد زكي والكاتب عاطف بشاي، ومن المقرر أن يقوم الإعلامي د.عمرو الليثي بتوزيع الجوائز على الفائزين في حفل افتتاح الدورة الـ٣٧ المزمع إقامتها في ٢٥ سبتمبر المقبل، بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية.

وجاءت الجائزة الأولى من نصيب سيناريو فيلم "سينما كايرو" للكاتب كريم جورج إلياس وقيمتها 17 ألفًا و500 جنيه، والجائزة الثانية كانت من نصيب سيناريو فيلم "بلوك د" للكاتب جورج لمعي وقيمتها 12 ألفًا و500 جنيه، أما الجائزة الثالثة لسيناريو فيلم "ضحكي ودموعي وسنيني السودة" للكاتب مينا نصر وقيمتها 10 آلاف جنيه.

جدير بالذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة قررت تكريم الفنانة سلوى خطاب في الدورة الـ37 المزمع إقامتها في الفترة من 25 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل، وذلك عن مجمل مشوارها الفني.

ومن جانبه قال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان إن الفنانة سلوى خطاب تملك مشوارًا فنيًا كبيرًا مليئًا بالمحطات المهمة والثرية، حيث تملك طابعًا خاصًا نجحت من خلال أدائها التمثيلي أن تضفي البهجة على الأعمال، كما أنها في الوقت نفسه نجحت في أن تقدم العديد من الأدوار المهمة لتجمع بين اللون الكوميدي والتراجيدي والرومانسي، وهو ما جعلها في كل عمل قادرة على أن تغير من جلدها الفني حتى لا تكرر أدوارها، ولذلك تستحق التكريم لما قدمته من علامات بارزة، مشيرًا إلى أن الكاتب الصحفي محمد يوسف سيقوم بتقديم كتاب عن مسيرتها الفنية ويوزع أثناء انعقاد الدورة.

من جانبها أعربت الفنانة سلوى خطاب عن سعادتها بتكريم مهرجان الإسكندرية، مؤكدة أنه واحد من المهرجانات العريقة التي تحبها، وأن هذا التكريم الذي جاء من مهرجان كبير يعد دليلًا على أنها تسير في الطريق الصحيح، خاصة أن أكثر ما تحرص عليه هو تقديم أعمال ذات قيمة تبقى في أرشيفها الفني، وتفتخر بها، بالإضافة إلى ضرورة التنوع في الأدوار دون أن تحصر نفسها في منطقة فنية واحدة لإيمانها بأن التنوع مطلوب لأي فنان، وأنها عليها أن تقدم جميع الأدوار.