الموافقة على 44 طلب تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة في بنى سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، الاجتماع رقم (81) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

وذلك بحضورالدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام، والمستشار العسكرى للمحافظة، ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تمت قبول تظلمين والموافقة على 44 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن"إلى 2809 طلبا،فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1467 عقدا موزعا (1040 عقود مباني+427 عقد زراعة)،وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف