ما هو مرض عين الغدة الدرقية؟.. أحد الأمراض المناعية النادرة

يُعد مرض العين الدرقية، الذي يُشار إليه أحيانًا باسم مرض "جريفز للعين" أو اعتلال العين، هو اضطراب نادر في المناعة الذاتية، يهاجم الجهاز المناعي للجسم عن طريق الخطأ الأنسجة السليمة حول العينين.

وهذا يؤدي إلى التهاب وأعراض مثل التورم والشعور بالضيق بالعين وانتفاخ العينين والرؤية المزدوجة والألم، فغالبًا ما تحدث الإصابة عند النساء في منتصف العمر، وهو أكثر شيوعًا عند السود وسكان جزر المحيط الهادئ، على الرغم من أنه يمكن أن يؤثر على أي شخص.

ما هو مرض عين الغدة الدرقية؟

يرجع السبب في ذلك إلى فرط نشاط الغدة الدرقية، فعادة ما تكون الغدة الدرقية مفرطة النشاط، مما يعني أنها تفرز الكثير من هرمون الغدة الدرقية.

يلعب هرمون الغدة الدرقية دورًا كبيرًا في الحفاظ على عمل الجسم بشكل صحيح، لذا فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى إخراج الجسم من السيطرة بعدة طرق، فحوالي 40٪ من المصابين بمشاكل العيون يعانون من هذا المرض.

فوفقًا لدراسة حديثة في علم الغدد الصماء السريرية، عادة يصاب الناس بالظروف في غضون عام من بعضهم البعض، ولكن يمكن أن تحدث أيضًا على فترات متباعدة.

الأعراض الأكثر شيوعًا لـ« عين الغدة الدرقية»

يمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة، بما في ذلك أشياء مثل جحوظ العينين إلى الرؤية المزدوجة، وفي حالات نادرة يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر.

وبعد المرحلة النشطة، ينتقل المرض إلى مرحلة غير نشطة وتتوقف الأعراض عن التقدم بسبب تباطؤ الالتهاب، ومع ذلك يمكن أن يترك الضرر من المرحلة النشطة تأثيرًا دائمًا.

ما الذي يسبب مرض الغدة الدرقية في العين؟

هو أحد أمراض المناعة الذاتية، مما يعني أن شيئًا ما يحفز جهاز المناعة في الجسم لمهاجمة الأنسجة السليمة عن طريق الخطأ.

يبدو أن الأشخاص الذين يعانون من عين الغدة الدرقية لديهم إفراط في البروتين شبيه بالأنسولين، حيث يعتقد الباحثون أن هذا البروتين يلعب دورًا رئيسيًا في تطور الحالة.