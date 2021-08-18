الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

عندما توفى حليم بكى عليه كثيرًا.. سر خلافات الفنان محمد عوض مع العندليب

الفنان محمد عوض
الفنان محمد عوض

كشف المخرج عادل عوض، نجل الفنان الراحل محمد عوض عن علاقة والده بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وسبب غضب الأخير منه في أواخر أيامه.

عادل عوض، قال خلال لقائه في برنامج "الستات ما يعرفوش يكذبوا" على شاشة قناة "سي بي سي": "عبد الحليم حافظ كان زعلان من والدي عشان مسرحية "مطرب العواطف" واللي افتكر إنها تريقة عليه لأن بطلتها كمان كانت من بطلات أفلام عبد الحليم".

أضاف: "شاهدت عبد الحليم وهو مريض ويجلس على كرسي متحرك، وكان بيسأل على والدي دائمًا رغم الخلاف الذي حدث بينهما".

وأكد أن والده الفنان محمد عوض، حاول كثيرًا مصالحة عبد الحليم ولكنه لم يستطع، وعندما توفى حليم بكى عليه كثيرًا".

مسرحية "مطرب العواطف" عام 1963، تأليف سمير خفاجه، بطولة الفنان محمد عوض الذي جسد شخصية "الكروان الباكي"، وجسد الفنان محمد رضا شخصية "درويش"، والفنانة عقيلة راتب "إنصاف"، وشارك الفنان عبد المنعم مدبولي بشخصية "الدكتور حرك". 

والفنان محمد عوض كانت بدايته الحقيقة في مسرح الجامعة، فبعد التحاقه في جامعة عين شمس بكلية الآداب قسم الفلسفة قام بإنشاء فرقة تمثيل، وكان يقوم بإعادة تقديم مسرحيات الريحاني، فقد أحب مسرحيات نجيب الريحاني كثيرا، وكان يقوم باستدعاء أحد أبطال مسرحيات الريحاني للتمثيل معهم بالجامعة أو لمشاهدة مسرحياته، ومن ثم بعد تخرجه من الجامعة التحق بفرقة الريحاني المسرحية. 

وتوفى الفنان محمد عوض بالقاهرة في ٢٧ فبراير من عام ١٩٩٧ متأثرا بمرض السرطان. تزوج محمد عوض زميلته بالجامعة قوت القلوب عبد الوهاب مازن، وهى من أصول تركية من ناحية الأم، وأنجب أبناءه الثلاثة، مصمم الاستعراضات الراقصة "عاطف"، المخرج "عادل" والممثل "علاء"، ولم تتحمل زوجته وفاته، فتوفت بعده بأيام قليلة. 

حليم محمد عوض مطرب العواطف الدكتور عادل عوض العندليب الأسمر

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