الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يلتفي وفداً من جمعية مستثمري العاشر من رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيرًا بتشجيع الاستثمار ودعم الصناعة وتسعى جاهدة لتوفير المناخ المناسب أمام المستثمرين لزيادة الإنتاج وتحسين مستوى الاقتصاد وتوفير سبل الرعاية والحماية للعاملين بالمنشآت الصناعية للحفاظ على سلامتهم من الإصابة بالفيروسات والأوبئة.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان وأيمن رضا أمين عام الجمعية وسامي نصر الله عضو مجلس النواب وأشرف الدوكار رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان.


تطرق اللقاء إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل المنشآت الصناعية والغذائية، وكذلك طرق الإستفادة من منطقة 19.5 فدان بمنطقة بلبيس الصناعية، وطرحها أمام المستثمرين لإقامة مشروعات عليها لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة ولدفع عجلة العمل وتحسين مستوى الاقتصاد. 
 
أكد المحافظ أن المحافظة جادة في طرح الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين وتعظيم الاستفادة من المقومات التي تتميز بها المحافظة، مشدداً على ضرورة الاستمرار في إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الصناعية بصفة دورية وإجراء الكشف الحراري على جميع العاملين بها وتنظيم ورديات العمل واتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

من جانبه أوضح الدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان التزام أصحاب المنشآت الصناعية والغذائية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا لحماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة لهم لضمان استمرارهم في عملهم وعدم توقف الإنتاج وتلبية كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

الاستثمار إمام الشرقية الصناعة محافظ

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الجيش المصرى

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